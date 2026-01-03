廚餘回收費暴漲300％ 台中市場攤商哭訴無力負擔

台中市場攤商哭訴，廚餘處理費漲成一天1500元，業者優待1個月3萬9千元。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市廚餘亂象連環爆，市議員謝志忠今(3)日表示，接獲豐原菜市場攤販哭訴，廚餘桶回收費用由原本每月1萬3千元，於今年1月1日起暴漲至3萬9千元，費用整整增加300%，造成基層攤商及相關業者沉重負擔。

市場攤販指出，廚餘桶回收費用漲成一天1500元，業者優待1個月3萬9千元，從每個月1萬3千元暴漲，影響生計，想到就紅了眼眶。

謝志忠質疑，市府是否充分掌握此次漲價情況？在漲價前是否有與業者充分溝通？相關配套措施又在哪裡？

廣告 廣告

謝志忠強調，廚餘天天產生、問題天天存在，市府不能只會吹牛、喊口號、畫大餅，應立即提出務實可行的解決方案，讓廚餘能被妥善且安全地處理，避免一直造成環境及居民生活困擾。

謝志忠呼籲，市府必須正視民眾的困難，且應該給市民一個交代，並盡速給予清楚且負責任的解決方案，否則台中市民的生活將持續受到影響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中廚餘之亂 豐原排水溝「漂滿ㄆㄨㄣ」臭翻

台中搶廚餘機補助系統癱瘓 綠營提案慘揹鍋：市府匆忙上路做半套

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

