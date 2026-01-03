廚餘回收費暴漲300% 議員促市府解套

謝志忠說，接獲菜市場業者哭訴，廚餘桶回收費用整整增加百分之三百，造成基層攤商及相關業者沉重負擔。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市議員謝志忠三日表示，接獲菜市場業者哭訴，廚餘桶回收費用由原本每月一萬三千元，一月一日起暴漲至三萬九千元，費用整整增加百分之三百，造成基層攤商及相關業者沉重負擔

謝志忠質疑，市府是否充分掌握此次漲價情況？在漲價前是否有與業者充分溝通？相關配套措施又在哪裡？

環保局說明，中央規範家戶廚餘自元旦起禁止養豬，為讓社區廚餘清運更順暢，市府鼓勵社區原垃圾清運公司收受廚餘，市府增加核定其進廠量且免收該等廚餘處理費，要求業者合理收費。

市府主動關心社區及菜市場業者，假日派專人接聽電話提供諮詢，如果有遇到廚餘收運問題，可優先洽原委託垃圾清運廠商協助合併收運，如碰到業者有價格不合理調整或無法服務情形，可向環保局各區清潔隊清運諮詢窗口登記，環保局介入協調。

謝志忠強調，廚餘天天產生、問題天天存在，市府不能只會吹牛、喊口號、畫大餅，應立即提出務實可行的解決方案，讓廚餘能被妥善且安全地處理，避免一直造成環境及居民生活困擾。

市府必須正視民眾的困難，應該給市民一個交代，盡速給予清楚且負責任的解決方案，否則台中市民的生活將持續受到影響。