廚餘大峽谷消失？卓揆點名台中改焚化 清運業怒了：排長龍被迫加班

台中市文山焚化廠。記者趙容萱／攝影

全台禁廚餘養豬，台中市原本指定進四處掩埋場，因民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，卓揆昨點名台中改進，市府因此開放文山、烏日焚化廠。清運業者反映，現在改進焚化廠，由於焚化廠僅一處貯坑，較掩埋場有3處少，因此清運一趟拉長約近1小時，司機每天被迫加班，業者運輸成本大增，嚴重影響生計。

台中廚餘清運業者因非洲豬瘟疫情影響，嚴重影響生計。記者趙容萱／攝影

環保局長陳宏益說，目前台中有掩埋、堆肥，以及依照中央指引採多元化方式加速去化，包括送進焚化廠等3種，都是合法合規的廚餘去化方式，每天都是滾動式調配，處理量能絕對沒有問題。以文山焚化爐為例，為標準堆肥處理廠，有肥料證，廚餘先瀝水堆肥或掩埋，才會進爐焚燒，這也是每一處焚化爐的標準配備。

民進黨台中市議員何文海日前質疑，廚餘清運業者進文山掩埋場大排長龍，現場驚見「廚餘大峽谷」，還要等曝曬後才覆土，恐產生惡臭、滋生蚊蠅，這是先進國家的做法嗎？民進黨台中市議員張芬郁質疑，掩埋是落後的行為，痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。

環保局說，市府依照中央法令規定的堆肥處置方法，透過瀝乾拌合木屑等副資材等，最終製成有機肥循環再利用，處理過程藉由發酵降低臭味，堆肥區鋪設不透水布、滲水收集回收，並加強消毒與除臭。

台中市廢棄物清除處理公會理事、廚餘清運業者劉連卿說，台中因為是都會區，廚餘量非常多，台中市目前擁有清除許可僅他一家，彰化縣有3家，公司設在台中，在彰化養豬，此外，台中有養豬戶、私人在清運廚餘，彰化養豬戶也會到台中收運廚餘，如今遇到疫情，也就近在台中倒廚餘，粗估每天的量約在300噸到350噸。

劉連卿指出，現在因改進焚化廠，焚化廠因為還要處理廢棄物清運，因此倒廚餘僅規畫一處貯坑，之前倒掩埋場還有3處貯坑分流，有排隊，但時間不長，以他的公司為例，司機進掩埋場一趟次不用20分鐘，如今進焚化廠拉長到約近1小時，迫使司機一天工時8小時載2趟次，必須加班約2至3小時，苦不堪言。業者收入來源中斷，運輸成本大增，嚴重影響生計，業者共體時艱配合，盼政府能集思廣益，妥善處理廚餘去化問題，並顧及業者生計。

