廚餘大戰開打？台中社區清運費暴漲10倍 不從就解約惹民怨

台中市每天產生近300公噸廚餘，家戶廚餘禁止養豬。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市每天產生近300公噸廚餘，家戶廚餘禁止養豬，台中市社區廚餘回收費用大漲，清除業者收運費用漲價2到10倍，甚至直接不收，廚餘無處去，抱怨連連，恐爆廚餘大戰。環保局表示，為穩定物價，免收處理費，在明年2月底前，家戶(社區大樓)廚餘進廠免收處理費，盼緩解漲價壓力，也建議民眾減少廚餘，廚餘可瀝乾後打包丟隨一般垃圾清運。

環保局：明年2月底前 家戶廚餘免收處理費

議員曾朝榮與服務處主任曾咨耀批評，台中市爆發全國首例非洲豬瘟，感染源指向廚餘，現在家戶廚餘無法養豬，清除業者收運廚餘費用連番漲，漲幅數倍，環保局卻放任業者坐地起價，只提供其他清除業者讓民眾自行議約，相當不負責任。

廣告 廣告

北屯舊社里長謝秉憲更指，里內至少有10個社區被漲價，經議員已有近40家業者漲價，甚至有社區清除費從1000漲到上萬、5000漲到2萬，如果不從就直接解約或不收，非常不合理，社區希望環保局能介入，讓清除業者能有合理價，不能讓業者漫天喊價；廍子里長董銘成也說，社區反映不斷，環保局不能以市場機制來推卸責任。

議員謝志忠更批后里焚化廠外垃圾車大排長龍愈來愈嚴重，為了燒廚餘，民間垃圾車收運垃圾遲到2小時，問題不斷惡化；議員何文海也指盧市長對廚餘和垃圾問題根本是束手無束，把爛攤子丟給下任市長

環保局吳盛忠強調，環保局會先提供社區其他清除業者議約，清潔隊也會協助清運，如無人收運的應變期間，則請民眾將廚餘瀝乾後打包丟隨一般垃圾清運，強調短期會解決，公佈辦法。

另針對餐廳廚餘，環保局指出，台中市32家養豬業者在蒸煮廚餘及監控系統完備合規後，將於明年1月1日起開始收運廚餘養豬，能去化廚餘逾百噸，也能緩解廚餘去化壓力。

有社區大樓的廚餘無人清運，只能隨打包丟隨一般垃圾清運。(記者蔡淑媛攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

養豬場違規運廚餘裁罰基準調高 元旦起「第1次就罰20萬」

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

廚餘養豬明年起有條件開放 環境部曝GPS、AIoT最新設置進度

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

