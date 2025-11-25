廚餘大戰! 台中文山焚化爐"滑坡" 議員:市民嚐苦果

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市的垃圾大戰，一觸即發嗎？台中文山垃圾焚化廠，24日燒廚餘，發生貯坑過濕導致"滑坡"，焚化爐一度緊急關閉，上百輛垃圾車暫停進場，有的還緊急分流改送往后里廠！雖然焚化爐在24日傍晚已經開放，不過，議員怒批，市府從豬瘟案，到廚餘、垃圾都處理不好，讓全體市民嚐苦果！





台中垃圾車進焚化爐前塞爆。

好不容易倒完垃圾的車子，離開廠區，司機卻驚見，外面排了好長的隊伍！不誇張，數過去，有上百輛車在等！為什麼塞爆？這裡是位在台中市南屯區，文山焚化廠，從10月28日起，收受廚餘進廠，24日，疑似因為廚餘含水率多，導致貯坑垃圾受潮軟化、不利堆疊，甚至驚傳滑坡！24日傍晚文山廠一度關閉，5點半文山廠才重新開放，導致車陣"消化不良"！有的車分流去后里焚化廠，造成后里廠外，垃圾車也排整路！

台中垃圾車進焚化爐前塞爆。議員質疑，台中市原本每天就有2百噸的垃圾燒不了，現在每天還要處理3百噸的廚餘，問題堆積如山，市府難道提不出解決之道嗎？盧秀燕強調，市府責無旁貸，因應未來可能禁止廚餘養豬，一定要提出系統性的去化解方，加速完善處理量能。





