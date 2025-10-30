廚餘怎麼倒…打到台中市府「竟宣傳購物節」 議員轟盧秀燕：不關心豬瘟
記者陳思妤／台北報導
台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，但台中市長盧秀燕卻是選擇參加大台中購物節記者會，面對記者追問疫情，竟還要媒體多報導購物節。沒想到，在全台加緊防疫的時候，民進黨台中市議員陳淑華今（30）日指出，接獲民眾反映，想詢問如何倒廚餘，結果打進去台中市府總機，竟然又是宣傳購物節，都什麼時候了？攤商、市場沒生意做還說購物節。
陳淑華今天在台中市議會質詢時痛批，台中市府疫調零零落落，而且最近有民眾反映市府螺絲掉滿地，農業部開記者會，但盧秀燕選擇到購物節記者會，不關心非洲豬瘟，只關心砸公帑包裝自己的購物節。
接著，陳淑華也怒指，民眾反映要打電話詢問怎麼處理廚餘，結果台中市政府的總機竟然是在說台中購物節，民眾嚇一跳還以為自己打錯電話。她現場播放語音，打到台中市政府的總機，竟會先聽到，「台中購物節購物享優惠，抽大獎，歡迎下載APP喔」。台中市副市長黃國榮也證實，該支電話是台中市政府的總機。
陳淑華怒轟，「都什麼時候了？盧秀燕市長還只關心購物節嗎？不關心非洲豬瘟嗎？」她批評，為什麼不加強力道去宣傳如何防堵非洲豬瘟？如何來傾倒廚餘？如何處理相關去化問題，還有相關食安問題，為什麼不宣傳這個？
陳淑華痛批，錢跟人都砸在購物節，這幾年購物節到現在花了18億，防疫有沒有相對經費？「都什麼時候還只關心購物節！」陳淑華怒轟，攤商、市場沒生意做，「你跟他說購物節，沒人要去買去消費！」
