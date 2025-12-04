廚餘成本上看8元！餐廳要漲價？彭啓明：讓民眾別浪費

過去餐廳廚餘多仰賴養豬業者清運及再利用，但行政院已宣布廚餘養豬恐在一年後退場，若是廚餘委由乙級清除機構處理並送至焚化爐去化，預估每公斤廚餘處理價格恐怕上看8元。（報系資料照）

過去餐廳廚餘多仰賴養豬業者清運及再利用，但行政院已宣布廚餘養豬恐在一年後退場，若是廚餘委由乙級清除機構處理並送至焚化爐去化，預估每公斤廚餘處理價格恐怕上看8元，恐怕會讓餐廳進一步漲價，環境部長彭啓明4日受訪時表示，受到廚餘禁餵豬恐怕會成為餐廳成本，但如果每公斤廚餘可能要花費5元至8元處理，那餐廳就會告訴民眾不要過度浪費，仍會樂觀面對，但預估隨著處理量能增加、價格會慢慢下滑。

行政院4日通過農業部擬定的「廚餘養豬政策調整」，將全面禁止廚餘養豬全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並要求若要廚餘養豬則應加裝相關設備，但至今為止原本取得廚餘再利用許可的435間畜牧場中，僅有30間已加裝相關設備、處理量能恐怕極度縮減。

彭啓明坦言，過去的廚餘處理，要感謝豬協助，民眾鮮少負擔相關成本，但隨著廚餘禁餵政策，每公斤廚餘處理價格恐怕要達5元至8元左右，若是餐廳廚餘不再養豬的話會成為餐廳成本，如果需要花到相當處理費用，餐廳就會告訴民眾不要點太多、不要浪費，也會對生活型態很大的轉型，也是因應非洲豬瘟不得不做的工作，但還是樂觀的來面對。

彭啓明指出，目前每天廚餘約為1700噸左右，其中有概有300噸是學校廚餘，桃園市副市長蘇俊賓4日出席院會時也說，團膳廚餘特別多應與營養午餐不好吃有連結，建議廚師應要改變廚藝等方式，政府會多管齊下，讓問題降到最低。

至於外界也擔心清運量能不足，彭啓明說，目前在轉換的過程中的確會有壓力，也提醒地方政府應逐一調查，絕對要避免廚餘棄置於馬路上等情況。

