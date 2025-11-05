廚餘成破口 台中稽查17家小吃店

台中梧棲廚餘豬場爆非洲豬瘟疫情，啟動稽查案場五公里內的十七家東南亞小吃店。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中梧棲廚餘豬場爆非洲豬瘟疫情，中央疫情報告指來源最可能來自未完全蒸煮的廚餘。台中市副市長鄭照新五日表示，針對案場周邊五公里已掌握十七家東南亞小吃店，將加強稽查，並會調查案場的廚餘來源與流向。

中央疫調發現，陳姓豬農父子不只收梧棲清潔隊的廚餘，疑似還收家戶與移工的廚餘，來源雜亂。由於梧棲案場鄰近台中港關聯工業區及梧棲漁港，移工人數不少。鄭照新表示，案場收廚餘養隊，除了收受梧棲清潔隊的廚餘，也收自家、鄰居及家周邊鄰居的壓餘車，地方也通報其豬場的廚餘車趴趴走，疑似廣收廚餘，市府已啟動稽查案場五公里內的東南亞小吃店，已掌握十七家，稽查餐廳是否有未經查驗及來源不明的食品、豬肉產地標示及產地憑證、餐廳是否符合衛生規範，及合法廚餘清運等樣態，經檢視資料後，除梧棲案例場之外，並無其他豬隻異常死亡狀況。

另，五日上午獸醫所前往案場做第三次採檢，另針對案發陳姓豬農父子住家，中市衛生局也進行第二次採檢，因豬農父子因填寫斃死豬三聯單的數字兜不攏，涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪法辦，目前遭地院羈押禁見，中市府向地檢署申請將豬農兒子押解返家協助，檢驗結果已送淡水實驗室。