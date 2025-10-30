廚餘戰爭迫在眉睫 北市生質能熟廚餘廠十年南柯一夢

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

因應非洲豬瘟疫情再起，各地政府與市民紛紛關注城市廚餘的最終去向。台北市作為台灣的「外食之都」，每日由環保局處理的廚餘量高達180公噸，年處理量超過七萬噸。然而，被寄望能化解廚餘危機的「生質能熟廚餘廠」，自2015年籌備以來，至今已整整延宕十年，仍未見具體成果。

環保局在2015年4月23日發布新聞稿，宣示推動生質能廠，當時號稱該廠可年產千萬度電、減碳532萬公斤，「一座生質能廠可抵十四座大安森林公園」。在民間堆肥廠能量與場地日益不足的情況下，「廚餘就地處理」原被視為首要任務，卻因政策更迭與市府態度消極，十年過去依舊只聞樓梯響。

2024年，環保局在接受中央社訪問時表示，生質能廠已納入預算推動。但查閱環保局114年法定預算書與115年預算案，卻未見相關計畫實際編列。外界質疑，這項生質能廠計畫是否僅止於各種「淨零碳排」報告與願景文件中，始終未被當作市政優先事項。

如今豬瘟疫情風聲鶴唳，熟廚餘處理能量卻原地踏步，台北正面臨廚餘戰爭的前夜。朱政騏呼籲，蔣萬安市長應拿出拆圓環、拆天橋、拆捷運座位的魄力，真正正視這場迫在眉睫的廚餘危機。

