廚餘打破台灣7年非洲豬瘟防線！陳駿季：將先禁家戶廚餘

先前非洲豬瘟疫情打破台灣七年防線，尤其造成破口的廚餘未來如何管制，農業部長陳駿季今（27）天在立院回應3點方向，包含禁用家戶廚餘，研議讓廚餘養豬業者有較好過渡期，以及團膳多是進口肉品食材，疫區來的肉類通通不能進口。

台灣先前爆發豬瘟疫情，讓台灣守了7年的防線被打破，其中造成破口的原因就是「廚餘」，陳駿季今天赴立院備詢，被問到未來廚餘養豬、豬瘟疫情如何防堵，他提到，如果開放廚餘養豬，當然一定要符合先前提到的3個原則「蒸煮設備符合法規、落實地方稽查、法令完備」，以及經過地方政府同意。

至於廚餘的料源部分，目前農業部大方向會先「禁用家戶廚餘」，未來可能會用正面表列的方式來處理，陳駿季進一步提到，外界都在關心廚餘所造成的風險，所以農業部也在研議如何讓廚餘養豬業者有比較好的過渡期。

另外，陳駿季強調，從風險角度來講，家戶廚餘很可能是旅客或是民眾自用油包，吃剩丟到家戶廚餘，這個風險相對團膳高，至於餐廳或者是團膳業者的廚餘屬於事業廚餘，他們所使用的食材通常都是進口，目前規定只要從疫區來的肉類都不能進口，所以比較沒有這方面的疑慮。

只是未來廚餘若是有條件開放，也讓專家學者來質疑應該如何區分，對此陳駿季表示，將會和環境部協調未來在廚餘的源頭分類，將會是至關重要。

台北／陳蜀強 責任編輯／張碧珊

