廚餘收運新制上路 3類丟一般垃圾：搞錯拒收還罰6千

台中梧棲一處養豬場去年爆發非洲豬瘟，調查發現源頭來自未經高溫充分蒸煮的廚餘餵豬，為防止類似事件再次發生，中央自今年起禁止家戶廚餘用於養豬，新北市環保局配合政策，調整家戶廚餘收運方式，不再區分生、熟廚餘，只需瀝乾後統一投入垃圾車廚餘桶，但硬質廚餘如動物大骨、各種硬殼及生肉類等，仍須當作一般垃圾處理，違者不僅會被拒收，還可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰款。

環保局近日於臉書指出，廚餘回收新制上路後，廚餘回收更簡單，家戶免分生、熟，只要瀝乾回收即可，回收新制分為2步驟，可先將廚餘水分瀝乾，以減少體積並降低異味，最後統一交付給垃圾車的廚餘桶回收。

環保局說，但要注意未烹煮的生肉、內臟、骨頭及硬殼類均不屬廚餘，應當做一般垃圾，並用專用垃圾袋，也提醒民眾應落實源頭減量，依實際需求烹調食物，吃多少煮多少，避免不必要的浪費。

另北市環保局也說，今年不再區分養豬廚餘及堆肥廚餘，均以廚餘類回收，回收廚餘應先瀝乾水份，儘量使用廚餘桶等容器盛裝，垃圾車到達時倒入廚餘收集桶內回收，若使用塑膠袋裝廚餘，可在倒入廚餘回收桶後，髒污塑膠袋再丟入垃圾車或收集桶，強調勿將垃圾與雜物混入廚餘內，違者可依《廢棄物清理法》處新台幣1200以上、6000元以下罰款。

