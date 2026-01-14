廚餘改直接丟垃圾車？非洲豬瘟後大變革 環境部擬推沼氣中心

屏東有鄉鎮市的清潔隊已不單獨收受廚餘。垃圾車示意圖。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕廚餘餵豬因去年台中非洲豬瘟被設下「落日條款」，隨著屏東焚化廠處理量能放寬，近期開始出現有鄉鎮清潔隊直接將廚餘桶「蓋牌」，要民眾直接丟進垃圾車。對此，環保局強調，環境部現行規定未禁止，但是仍請民眾繼續保持瀝乾的好習慣，也強調未來仍會朝環境部的沼氣發電中心目標努力。

台中市的廚餘餵豬管理致廚餘成為疑似非洲豬瘟的主因，廚餘餵豬也開始有了期限，若大量廚餘丟入焚化爐，易有戴奧辛及設備損耗加劇的可能，廚餘成為各縣市棘手問題。屏東縣原本各鄉鎮垃圾車皆有附掛生、熟廚餘桶至少各一，且強調要與垃圾分開單獨排出。

不過，近期被發現有不少鄉鎮清潔隊不再附掛廚餘桶或是直接倒置，清潔隊人員也明確告知廚餘與垃圾一起「直接丟車內」，與以往作法完全不同是引來議論。環保局則回應，目前環境部的作法是允許家用廚餘排入至車內。

瀝乾廚餘 幫焚化爐延壽

環保局表示，屏東的廚餘總量本來就少，若是瀝乾，每天更是僅約30噸，加上屏東的焚化爐代操廠商以高成本的去化設備處理焚燒，且設計時亦針對大量送入廠的回收設備設計瀝乾流程，因此困擾不大，但若含水熱值較低，因此會進行與熱值高的垃圾混置再焚燒平衡，仍是得請民眾持續自行瀝乾的好習慣，為焚化爐延壽。

環保局指出，環境部擬推動廚餘沼氣發電，因為屬厭氧發酵，所以必須嚴實密封，不會有臭味問題，發電又能併同去化廚餘，是一舉兩得。

