廚餘政策又改！掩埋場變「盧秀燕毒湖」 綠議員拍桌轟他唬爛：下台啦

政治中心／李紹宏報導

因應非洲豬瘟疫情，全台實施為期15天的豬隻禁餵廚餘政策，但台中市的廚餘去化卻被質疑不完善，有議員痛批中市府竟在掩埋場「挖天坑倒廚餘」；中市府廚餘政策朝夕令改，還在今（29）日宣布開始停止使用9處掩埋場，讓民進黨籍議員周永鴻氣得拍桌爆嗆環保局長「搞什麼東西，每天在唬爛，下台啦，你下台啦！」

台中市議員周永鴻不滿中市府「廚餘政策」朝夕令改，氣得拍桌嗆環保局長陳宏益下台（圖／翻攝自周永鴻臉書）

民進黨台中市議員周永鴻在議會上質疑，在廚餘去化策略上，環保局長陳宏益之前表示「廚餘先攪一攪再掩蓋」，現在又改稱直接覆土，政策變來變去，讓周永鴻氣得說「你（局長）怎麼每天講不一樣，搞什麼東西啦，不是我要生氣，所有人都生氣，搞什麼東西，每天在唬爛，下台啦，你下台啦」。

不過面對議員質疑，台中市副市長鄭兆新卻說「能不能堆（肥），該不該堆，這都不是應該今天討論的重點」，話鋒一轉，表示市政府唯一重點工作是『依循中央指引，一律掩埋』，以緊急應對疫情。

行政院長卓榮泰先前就指出，台中市府的廚餘去化場地要全面改善。（圖／翻攝畫面）

事實上，行政院長卓榮泰早在昨天就指出，台中市府的廚餘去化場地要全面改善，但中市府政策急轉彎，12處掩埋場有9處都要在30日停用，處理廚餘方式也相當混亂，從一開始攪一攪再覆蓋，到現在變成「焚燒、發電和掩埋」，讓民進黨台中市議員蕭隆澤酸爆「未來恐怕有負面景點叫『盧秀燕廚餘湖』」。

