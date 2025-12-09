廚餘政策急轉彎 桃園養豬業拒載

中央日前定案將於民國116年全面禁用廚餘養豬，讓各地養豬業者人仰馬翻。有業者控訴，已協助將團膳業及餐飲業的廚餘載運到生質能中心，中央卻突然政策急轉彎，一下子要求他們花大錢加裝各種設備，一下又說禁用廚餘後就不得使用，養豬業者決定集體發起拒載，怒言不想再被當成中央的「免洗筷」。

養豬業者表示，非洲豬瘟事件發生以來，桃園市廚餘養豬戶們一直在當政府及清潔隊義工，免費提供人車將廚餘載運到政府指定地點，並大排長龍等候銷毀，中央卻把業者當「免洗筷」，先要求業者花大錢裝監視設備、裝GPS，裝完後又說只能再使用1年，逼養豬戶們受不了，才會在近期發動集體拒載。

廣告 廣告

業者也說，連不會傳染非洲豬瘟的植物性殘渣、工廠可溯源的食品下腳料、禽類的下腳料也不讓業者使用，難道是圖利飼料廠商或美豬嗎？市民不懂政治，但是還有基本的常識，不會傳染的也不給吃，不明白政府的政策用意到底為何。

無黨籍桃園市議員謝美英表示，先前因非洲豬瘟，廚餘載運業者被要求車輛裝設GPS，廠內則需加裝溫度計、攝影鏡頭，現在又突然宣布全面禁用廚餘養豬，導致團膳及餐飲業者也受到波及，被要求每天需打電話向市府登記需收受的廚餘，但電話卻打不通，引發地方反彈聲浪，痛批政府沒配套就推政策。

桃園市環保局表示，桃園市目前廚餘後端處理能力充足，整體去化並無問題，但因中央調整「廚餘養豬政策」，部分豬農不再協助餐飲業者運送廚餘，導致短期內出現「被拒載」情況。環保局已提供服務專線提供業者諮詢，並已加派專人接聽，同時主動協調並媒合合法廢棄物清除業者協助收運。