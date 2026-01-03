廚餘新制上路清運費暴漲 中市府要求業者合理收費

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市家戶廚餘元旦起不再餵豬，收受出現亂象。有大樓廚餘清運業者坐地起漲，菜市場業者哭訴廚餘回收費暴增，還有社區還未簽約桶子就被收走，廚餘無處可丟。中市府將要求業者合理收費。

台中市廚餘收受出現爭議，國民黨籍台中市議員楊大鋐今天表示，接獲社區大樓管委會陳情，市府媒合處理廚餘僅700餘棟，其他大樓廚餘得自行解決，近日清運業者坐地起漲，西屯區皇城街大樓原本每月新台幣2000元漲至1萬4000元，也有攤販提到廚餘清運由原3000元漲至萬元。

有社區只是還未簽約，清運業者去年直接撤走廚餘回收桶，讓住戶的廚餘無處去，有些民眾把廚餘直接倒入排水溝，造成環境汙染。

民進黨籍台中市議員謝志忠也接到菜市場業者哭訴，廚餘回收費由原本每月1萬3000元，暴漲3倍至3萬9000元，造成基層攤商及相關業者沉重負擔。

台中市環保局透過文字稿表示，中央規範家戶廚餘自元旦起禁止養豬，市府鼓勵社區原垃圾清運公司收受廚餘，將增加核定其進廠量且免收該等廚餘處理費，要求業者合理收費。

環保局指出，台中市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，截至2日共計718個社區大樓表示有廚餘收運問題，市府介入輔導後近9成已獲解決，其餘少數社區正加速媒合清運業者，必要時清潔隊暫行介入確保清運順暢。（編輯：張銘坤）1150103