廚餘新制上路！ 「3大類」不得回收 丟錯6千恐飛了





為防堵非洲豬瘟風險、守護食安與環境，中央政府自今年起全面禁止家戶廚餘作為養豬用途。新北市環保局配合政策，自115年1月1日起正式實施「廚餘收運新制」，家戶廚餘回收方式同步簡化，但也明確列出3大類不得回收的項目，若混入廚餘，不僅會被清潔隊拒收，還可能依《廢棄物清理法》第50條開罰新台幣1200元至6000元。

環保局說明，新制上路後，家戶廚餘「免分生、熟」，只要事先瀝乾水分，即可統一倒入循線垃圾車的廚餘桶回收。此舉不僅能降低異味與重量，也能提升後端處理效率，讓廚餘資源化流程更加順暢。

廣告 廣告

不過，並非所有食物殘渣都屬於廚餘。環保局特別提醒，以下3類物品必須當作一般垃圾處理，包括第一，硬質類，如動物大骨、蛤蜊殼、牡蠣殼等；第二，生肉類，如未經烹煮的生肉及內臟；第三，非廚餘雜物，如塑膠袋、免洗餐具等。上述物品須以專用垃圾袋盛裝，交由垃圾車清運，切勿混入廚餘桶。

環保局也補充，若民眾以塑膠袋裝廚餘，應在倒入廚餘桶後，將髒污塑膠袋另行丟入一般垃圾，避免影響回收品質。未依規定分類、混入雜物者，違者可依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200以上、6000元以下罰款，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

此外，市府也呼籲民眾落實「惜食減量」，養成吃多少、煮多少的習慣，從源頭減少廚餘產生，不僅減輕環境負擔，也共同為食品安全與資源循環盡一份心力。

（封面圖／翻攝《新北i環保》粉專）

更多東森財經新聞報導



禁廚餘養豬！ 立委喊補助家戶「1設備」 環境部回應了

泡麵吃完「倒馬桶沖掉」？ 環保局喊母湯：恐引發爆管

非洲豬瘟中央疫調出爐！ 疑似病毒來源曝光