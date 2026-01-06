廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…

生活中心／饒婉馨報導

台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。





民眾要特別注意3大類不可回收物品，並另外丟到一般垃圾。（圖／翻攝自《新北i環保》臉書粉專）

環保局近日在臉書發文表示，民眾不再需要區分菜葉果皮（生廚餘）與剩飯剩菜（熟廚餘），統一於瀝乾後投入回收桶。值得一提的是，官方有特別點出「堅硬殼類」、「高纖維植物」以及「非有機雜質」為3大不得回收物品；具體物項包括大骨、蚌殼、榴槤殼，以及民眾常誤丟的玉米殼、筍殼等。這些物質因物理特性難以腐熟或易導致機器受損，已被明令禁止混入。

環保局強調並非所有食物殘渣都是廚餘，以下3種類要使用特定垃圾袋盛裝，並丟至一般垃圾：

硬質類：動物大骨、蛤蜊/牡蠣殼

生肉類：未烹煮的生肉、內臟

其他類：塑膠袋、免洗餐具

清潔隊已被提醒加強稽查，一旦發現將會拒收，甚至會被環保局裁處。（示意圖／新北市政府提供）

新北市各區清潔隊已受命加強隨車稽查。若民眾排出的廚餘中夾雜上述禁忌物，清潔人員將現場拒收並要求重新分類。環保局強調，此項措施並非僅止於口頭勸導，若經查獲違規且屢勸不聽者，將依據《廢棄物清理法》第50條規定，裁處新台幣1200元至6000元不等之罰鍰。政府呼籲，防疫工作需要市民在源頭端配合，落實「吃多少、點多少」的減量精神，並在丟棄前確實排除非廚餘物質。

