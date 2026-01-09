廚餘新政策上路 畜牧場需設影像及溫度監控、清運車輛加裝GPS

〔記者謝武雄／桃園報導〕為因應非洲豬瘟疫情，行政院決定1月1日起有條件開放事業廚餘養豬並給予1年緩衝期，對象僅限「正面表列」事業廚餘業者，在符合監測與追蹤設備前提下，為此，桃園市政府環保局全面要求畜牧場建置即時影像及溫度監控系統，另清運車輛全面加裝GPS，並指派專人上線嚴格把關，目前尚未發現違規情形。

環保局長顏己喨表示，非洲豬瘟發生以來，桃園市政府推出多項加碼措施，包括廚餘清運人力補貼、消毒水及防疫物資供應、公私有市場豬肉攤商營業收入損失補貼等，協助業者度過疫情衝擊，隨著全國廚餘管理政策正式上路，桃園市已完成全面布建，預計持續以廚餘餵養86家畜牧場全數完成溫度及影像監測；其中79家畜牧場、138輛廚餘清運車完成GPS定位追蹤，其餘業者亦正陸續申請中。

廣告 廣告

顏己喨說，在蒸煮廚餘管制方面，只要是飼養豬隻200頭以上列管畜牧場必須符合蒸煮過程攝氏90度、持續1小時以上的規定，一旦蒸煮未達標準或設備異常時，監控系統將發送警報，市府將立即派員查處；若未依規定蒸煮，除依廢棄物清理法第39條處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

另收受未經同意之廚餘種類進行餵養，更可依飼料管理法第29條第2款處20萬以上、300萬以下罰鍰，確保廚餘再利用過程在符合安全規範前提下，避免衍生疫情風險。

目前已經要求所有廚餘清運車輛必須完成GPS定位器建置，並經審驗合格始可載運廚餘，以確保運輸過程列管追蹤；若有違規搬廚餘、動物殘渣及禽畜屠宰下腳料至畜牧場，將依動物傳染病防治條例第28條第1項第1款處20萬以上、100萬以下罰鍰。另若發現異常或關閉GPS訊號，將依廢棄物清理法第31條處6000元以上、300萬元以下罰鍰，確保廚餘流向軌跡合法透明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高中生數學解不出！路人阿北教她2小時 網友認出身分：中頭獎

「老蔣忘了刪D槽！」蔣介石日記解密揭超色自白 網嘲：社死現場

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

早午餐變奢侈品？ 荷包蛋140元網轟盤 剛開幕僅剩1.7顆星

