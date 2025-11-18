廚餘未妥善處理恐釀非洲豬瘟疫情 張善政：研議建置高溫蒸煮中央廚房

桃園市議員呂林小鳳質詢時聚焦非洲豬瘟防疫與八德行政機關整合。圖：翻攝自議會直播

桃園市議會今（18）日進行市政總質詢，民進黨籍市議員呂林小鳳聚焦非洲豬瘟防疫與八德行政機關整合，要求市府正視基層需求、提升治理效率。

呂林小鳳指出，中央全面禁止廚餘養豬後，全國廚餘去化壓力劇增，多地爆發堆置、焚燒問題，不僅恐造成空污與水源污染，也可能因野豬接觸受污染廚餘而引發防疫破口。呂林小鳳提醒，若大量廚餘以焚化方式處理，將加速設備老化、墊高維修成本，甚至造成垃圾處理量能面臨危機。

呂林小鳳肯定桃園目前的廚餘處理速度，但質疑整體處理量能能否因應未來需求，並要求市府全面掌握廚餘黑數。建議比照日本模式，建立「高溫蒸煮示範中心」，將廚餘安全轉製成飼料，提升循環利用效率。對此，張善政表示，桃市目前廚餘處理能量充足，至於廚餘作為飼料再利用部分，中央目前尚未開放。桃園黑毛豬多以廚餘飼養，市府將研議建置高溫蒸煮的中央廚房模式。

呂林小鳳提到，八德區公所自民國74年啟用至今近40年，建物老舊、空間不足，而戶政、地政、衛生所等機關亦分散各地，市民洽公不便。呂林表示，八德國中後方及周邊仍有多處大面積機關用地可供整體開發，建議市府規劃「八德聯合行政大樓」，整合多個機關並兼具市民活動中心功能，提升行政效率與服務品質。副市長王明鉅回應，八德國中後方土地將優先作為該校增設校舍及非營利幼兒園使用；其餘空間可再研議規劃為綜合行政大樓，整合八德區分散的行政機關，併同周邊交通動線與停車需求做整體評估規劃，以利後續土地活化。

