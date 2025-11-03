生活中心／林詠琪、蔡明政 台北報導

台中梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，中央派遣專家團隊進行疫調，結果正式出爐，目前確認屬於單一案例，沒有擴散跡象，但發現，案主不只收了梧棲清潔隊的廚餘，還有鄰居以及自家的，加上自從八月後，就沒再上傳廚餘蒸煮資料，推測病毒來源，是來自未完全蒸煮的廚餘。

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍說：「到目前為止所有的陽性場，就只有台中這一場，唯一看到有可能病毒來源，是在未落實蒸煮廚餘。」

廣告 廣告

中央前進應變中心，公布疫調結果，非洲豬瘟病毒來源，初步排除，獸醫師等相關人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，關鍵破口在沒有落實蒸煮廚餘！





廚餘未完全蒸煮爆非洲豬瘟! 案場2桶瓦斯半年沒用完

非洲豬瘟來源初步研判為沒有落實蒸煮廚餘。（圖／民視新聞）









非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍說：「因為蒸煮需要燃料，（案發場）最後一次買瓦斯，是今年的四月，買了兩桶20公斤的，然後用了多久？，用到我們國軍進去，幫他清理的時候，那兩桶瓦斯都還在，如果你不用瓦斯當然可以，但是有沒有很多木材燃料？，沒有。」

案發養豬場，今年四月叫了兩桶瓦斯，半年過去都沒用完，顯然負責人說詞與實際不同，另外還發現，廚餘來源不只清潔隊，鄰居也會私底下提供，且八月後，就沒確實上傳蒸煮紀錄。





台大獸醫專業學院教授蔡向榮說：「結果他告訴我們，他是上傳舊的照片，那所以就讓我們對，他廚餘的蒸煮，是打很大的問號。」

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍說：「原先依照我們所瞭解的是，案例場是梧棲清潔隊所有廚餘的，唯一使用者，但經過調查才發現不是，那目前這個關係場也是陰性。」

另一個佐證關鍵，是梧棲清潔隊的廚餘，還違規給了另一間C養豬場，但明明都使用了有風險的廚餘，C養豬場卻是陰性，兩者差異，是C場有落實蒸煮處理，且廚餘載運車檢出陽性，數據也顯示，案發場吃廚餘的豬隻死亡率，比吃飼料的高出15.7倍。





廚餘未完全蒸煮爆非洲豬瘟! 案場2桶瓦斯半年沒用完

梧棲清潔隊違規將廚餘給了另一間C養豬場。（圖／民視新聞）









行政院政務委員陳時中說：「最後這條防線如果安全蒸煮有做到，那其他問題，相對都沒有那麼地嚴重，10月10號算到現在，已經是24天了，遠遠超過潛伏期，如果是那樣子的話，那應該在別的豬場，應該也會有案例出來。」

農業部長陳駿季說：「我們這次如果能夠順利的解禁，這個禁運禁宰的指令，但是我們不會同步去解除，廚餘飼養的禁令。」

幸好目前案例沒有外擴跡象，疫調團隊也不會解散，繼續調查，就盼禁宰禁運令，7號後能順利解除。









原文出處：廚餘未完全蒸煮爆非洲豬瘟! 案場2桶瓦斯半年沒用完

更多民視新聞報導

男外出工作被告知妻小3人遇害 警靠DNA揪出兇手是他兒時好友

立院考察地方污水建設 蘇巧慧讚：中央補助新北經費全國最高

香港快運不敵虧損暫停花蓮航線？ 余明勳證實「這時間」正式停飛

