廚餘未蒸煮疑破口 宰運禁令拚立冬解禁1／中央疫調出爐！台中「非洲豬瘟」單一案例 病毒疑來自「廚餘」

非洲豬瘟案例疫調結果今（3日）出爐，農業部研判病毒來源，極大可能就是案場沒落實蒸煮廚餘。調查發現台中這間養豬場，今年四月開始，竟然只買了兩桶瓦斯，這兩桶到現在都沒用完，等於廚餘根本沒有經過完整的烹煮處理。而梧棲清潔隊的廚餘，更是流向其他養豬場，讓陳時中批評地方防疫鬆散，要說邊境是豬瘟破口，真的太牽強。農業部長陳駿季則表示，如果後續檢測無新感染，11月7日可望解除市場禁宰令，但「廚餘養豬」暫時不會解禁。

廣告 廣告

農業部次長杜文珍：「到目前為止，所有的陽性場就只有台中這場。唯一看到有可能病毒來源，是在未落實蒸煮廚餘。」經過2天半調查，非洲豬瘟疫調結果出爐，排除人車和外來豬源傳染，推測感染源就是廚餘。

農業部次長杜文珍：「(案例場) 最後一次買瓦斯，MOS 是今年四月，買了兩桶，用到我們國軍進去幫他清理，那兩桶瓦斯都還在。」

疫調小組發現，案發場今年只叫了一次瓦斯，2 桶 20 公斤至今沒用完，現場也沒燃燒木材，合理推斷廚餘根本沒落實蒸煮，來源也大有問題。

農業部次長杜文珍：「梧棲清潔隊的廚餘，除了供這個案例場處理之外，還有另一個廚餘場也去載了廚餘。」原本該是專場使用的廚餘，台中梧棲清潔隊送到C案場，好在飼主按時呈報蒸煮，多次採檢都是陰性。

但以案例場平面圖來看，主要豬隻死亡集中「肉豬區」，是廚餘養豬，死亡率逼近 4 成，和「非廚餘飼料」餵豬死亡率落差非常大。

政務委員陳時中：「安全蒸煮有做到，其他問題相對就沒那麼嚴重，這次跟邊境有關，我覺得是稍微牽強了一點，地方政府裡面有時候怕相關責任問題，就比較容易避重就輕。」

強調邊境不是破口主因，陳時中說重話，問題就在台中市府螺絲鬆懈，但民眾最關心的，是禁運禁宰何時解除。

農業部長陳駿季：「所有豬場都沒有病毒侵入，這樣的話我們才能放心地在 11月7日去做市場的開放，但是我們不會同步解除廚餘飼養的禁令。」

廚餘養豬要開放，有三大前提。全台養豬場廚餘設備大查核，蒸煮溫度、影像即時上傳監控，還要有配套法規，能否如期11月7日解封，得等案場檢測結果出爐。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

台中非洲豬瘟連連出包 陳時中揭關鍵原因：怕究責容易避重就輕

豬瘟定序難判來源 案場好髒3處仍藏病毒3／肉圓老店自救開發「雞腿肉圓」 做50顆請民眾試吃

病毒頑強三度清消 化製單塗改揪黑手2／高雄南豐滷肉飯開賣 改用合法冷凍豬肉、全外帶