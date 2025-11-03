廚餘未蒸煮疑破口 宰運禁令拚立冬解禁2／待命聽成清消！台中動保處人員私闖豬場 陳駿季要盧交報告

台中驗出非洲豬瘟的梧棲養豬場，上週又採樣出現陽性，國防部派化學兵先前進場挖土消毒，原本應該要靜置兩天過後，今（3日）再度採檢，沒想到台中市動保處人員，昨（2日）卻私自進場清消，打亂了整個檢測流程、和防疫計畫。農業部長陳駿季要求盧市長，需提出完整調查報告。

農業部部長陳駿季：「台中市政府這邊的清消真的不確實，都說做好做滿了，可是當我們進去看的時候，是沒有照我們的SOP去做。」

農業部長陳駿季直言台中清消不確實，如今卻又爆出，台中市動保處人員闖入豬場，打亂採檢計畫。

台中市副市長黃國榮：「他們的組長請他到辦公室待命，早上他就開車，帶著他的同事，就到案場按照前幾天的行為，去進行消毒。」

民進黨台中市議員陳雅惠：「一個口令一個動作你們還能出錯，我也覺得不可思議。民進黨立法委員陳培瑜：「動保處的人自己做這個就可以自己擅自做決定，那我們要你這個台中市長做什麼？你該做的不做，不做的拼命做，然後害死全台灣豬農，害死全台灣人民。」

台中非洲豬瘟案場，兩度驗出陽性，10月30、31日，國防部化學兵徹底清消，預計11月3日風乾後再採檢，2日下午台中市動保處，卻私自闖入案場消毒。

農業部部長陳駿季：「一個很簡單的一兩句話說可能是誤會啊！這樣的一個字眼，台中市的非洲豬瘟應變中心指揮官是盧市長，我們會要求地方的應變中心，提出完整的一個調查報告。」

台中動保前往案場消毒，恐怕會讓採檢出現偽陰性，導致結果誤判，是否要延後採檢，要等到再次勘驗才能得知。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





