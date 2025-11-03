廚餘未蒸煮疑破口 宰運禁令拚立冬解禁3／立冬缺豬潮！ 藥膳排骨業者嘆：立冬生意做不到了

11月7號星期五就是立冬了，但很多藥膳排骨業者、或是麻油腰花業者，現在一個頭兩個大。有業者說雖然當初有多訂排骨庫存，但根本不夠賣，立冬的生意恐怕做不到了！但也有業者腦筋動得快，沒有腰子、豬肝等內臟類，就主推麻油雞，希望立冬這天一樣讓民眾溫暖入冬。

熱騰騰的藥膳湯，飄散濃郁的中藥材香氣，再咬上一口燉煮入味的排骨肉，暖胃也暖心。11月7日星期五就是立冬了，本該是藥膳排骨業者生意忙翻的時節，但老闆卻愁眉苦臉，因為庫存的冷凍排骨只剩下最後這五人份，週一賣完就沒了。

記者vs.高雄藥膳排骨業者：「是備貨好像五天而已，追加禁令，追加天數啊。11月7日就是立冬了，那天生意會很好，但是好像做不到了。」

業者說原本立冬前後業績都會好2-3倍，但受非洲豬瘟影響沒豬肉，藥燉豬腳早就停賣，立冬這波確定賺不到了。

不過基隆這家豬腳業者沒在怕，豬腳準備齊全，五六隻豬腳放進鍋子水煮，要買多少有多少，因為老闆提前因應，庫存備了十多天。基隆豬腳業者：「肉品就是我們在之前就有庫存起來了，貨源充足啦！」

另外麻油湯加上腰子、豬肝、切片豬肉，這一味也是台灣人過冬最愛，但沒殺豬根本沒有內臟、也沒排骨可買。

台北士林的十全排骨改賣雞湯，內湖的四季排骨原本就有進口豬肋排，影響較小，信義區的施家麻油腰花則改推雞湯。

小吃業者盼望非洲豬瘟趕快解禁，假如順利，11月7日立冬當天可望恢復殺豬、運豬，溫體豬肉很快就能重回市場。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





