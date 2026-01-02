廚餘機補助大當機 綠營：廚餘之亂沒解決 又製造廚餘機之亂

台中市廚餘補助申請一上路就大當機。 圖：民進黨團/提供

[Newtalk新聞] 台中市政府今（2）日上午10時開放市民線上申請「台中市家用廚餘機補助」，不料系統才剛開放，申請平台「台中通」隨即大當機，不僅網頁無法進入，APP也陷入無限轉圈的讀取狀態。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻接獲大量陳情，批評市府事前未評估流量，也未做足申請系統測試就上線，讓響應市府政策的市民反而像在參加「懲罰大賽」。市府肯定台中購物節大3.6億元，卻只想用5千萬元就把廚餘處理外包給市民。

周永鴻表示，許多民眾反映守在電腦前，10點一到就開始試著登錄台中通的申請窗口，結果系統直接癱瘓，網頁和App不是一直轉圈圈卡住，就是出現「無法顯示網頁」的畫面，即便過了一個多小時仍無法送出申請。他第一時間向主辦單位經發局了解狀況，經發局解釋，因開放瞬間同時湧入大量申請點擊，導致系統頻寬不足不堪負荷，才造成民眾無法登錄申請。

周永鴻指出，根據數發局統計，截至下午1點半，系統已收到1100多份申請。網站之所以會瞬間塞爆，除了頻寬壓力測試不足，根本原因在於「僧多粥少」引發的預期恐慌。市府本次計畫總經費編列5,000萬元，每台補助申請家戶5000元，總共補助1萬台。然而台中市共有112萬家戶，許多市民因為擔心名額有限，怕先買了機器卻領不到補助，還變成「自費幫市府做環保」

周永鴻強力要求，盧市府不要只想用一點補助費，就把處理廚餘的責任全盤外包給市民，應盡快提出後端具體的廚餘去化各項計畫，包含興建廚餘處理廠、強化堆肥場量能及推動黑水虻去化管道，建立完整的循環經濟體系，這才是解決垃圾問題的治本之道。

市議員黃守達說，原本廚餘機補助立意良善，但因政策上路倉促、總經費僅編列5,000萬元，以每台補助5,000元計算，等於實際名額只有1萬台。市民擔心「先買卻領不到補助」引發搶購、搶登記，現在線上申請系統又癱瘓，政策推行欠缺配套，根本徒增民眾困擾。黃守達說，真的是「廚餘之亂還沒解決，又製造了廚餘機之亂。」

