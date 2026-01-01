廚餘機補助新制上路 選購3大關鍵要注意

【記者趙筱文／台北報導】因應中央政策逐步禁止家戶以廚餘養豬，今年起台中、南投、雲林、屏東等縣市陸續推出家用廚餘機補助措施，補助金額最高6,000元，希望協助民眾在政策轉型期，妥善處理每日產生的剩菜剩飯。不過，各縣市補助名額有限，且僅適用特定機型，專家提醒，廚餘機並非「隨便買一台就能補助」，選購前仍須留意實際使用需求與補助條件。

綜觀各地補助規定，目前多以「生物分解型」與「乾燥處理型」廚餘機為主要補助對象，安裝於流理台下方的粉碎型（俗稱鐵胃），以及以低溫保存為主的冷凍、冷藏型廚餘機，皆不在補助範圍內。相關單位也提醒，若選錯機型，即使購買價格較低，也無法申請補助，民眾下手前應先確認清楚。

至於該如何挑選適合自家的廚餘機？業界觀察指出，容量大小是首要考量，可依家庭人口數與開伙頻率評估。一般4人小家庭，單次可處理約3.5公升廚餘的機型已足夠；若家庭人口超過5人，或平時料理頻繁，則可視情況選擇更大容量款式，以免使用上過於受限。

其次是除味設計與密封性。由於市面上主流的乾燥研磨型廚餘機，需經過烘乾、乾燥與研磨等流程，運作過程中較容易產生氣味，因此建議留意機身密封結構，以及是否搭配活性碳濾盒或自動換氣機制，以降低異味外洩對居家環境的影響。

最後則是清潔與日常維護。專家指出，廚餘本身容易滋生細菌，若清潔不易，長期使用反而可能造成二次困擾。具備一鍵清洗功能、不沾黏內桶塗層的設計，可減少殘渣堆積與刀片卡垢情況，對長期使用更為友善。

以近期市面上推出的部分新款機型為例，有乾燥研磨型產品主打多段研磨、72小時儲存與定時換氣設計，鎖定小家庭與公寓族群，降低廚餘暫存期間的異味問題，同時兼顧低分貝運轉與清潔便利性。不過，是否符合各縣市補助資格，仍須以地方政府實際審核結果為準。

專家也提醒，廚餘機補助屬於階段性政策工具，並非一次性解方，民眾選購時不應只看補助金額，更應評估自家生活型態與實際使用需求，才能在政策轉型期間，真正減輕廚餘處理負擔。

