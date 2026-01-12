廚餘機補助神預測 台中來取經

周春米是屏東縣地方自治史72年來首位女性縣長，在民國111年就任時就積極推動全人照顧、產業升級，還以女性角度推動家戶廚餘機補助，在去年非洲豬瘟來襲，全台高喊廚餘減量的氛圍下，深獲民眾好評，直呼縣長「神預測」，連台中市都前來取經。

周春米在去年底上任3周年記者會上，以十大建設、十大貼心、十大精彩，向鄉親報告3年施政成果，當中令她印象最深刻的是「家戶廚餘機補助」，回想政策萌芽之初，周春米笑稱，就是以女性親身經歷去發想。

在還沒從政前，她與多數女性一樣，每天都要拎著溼答答的廚餘等待垃圾車到來，當縣長後又觀察到屏東縣只有一座焚化爐，處理廚餘是一項負擔，因此去年決定推出政策補助廚餘機，獲得一致好評，補助款還一度追加，可感受民眾對此非常有感。

在推出廚餘機補助前後，從數據上顯示，屏東縣每天廚餘量從50公噸降至40公噸，在非洲豬瘟防疫下的廚餘減量趨勢，讓不少民眾大讚是「神預測」。周春米表示，不敢說兩者有直接相關，但至少是一種觀念的推動。

另外，鄉鎮圖書館、共融遊戲場、生態公園等建設，也是周春米極為關注的施政方向。她說，在高鐵、高屏二快、屏南快道等重大建設完善前，同時要為屏東打好基礎，尤其是生活品質需要均衡。

此外，屏縣府在祭出生育補助、月嫂津貼與新生兒營養金等「育兒三部曲」政策下，包括托嬰中心、社會住宅及國運中心等，也都積極布建中。周春米說，「施政不是一下子就要把所有事都做完，而是視鄉親需求、隨時滾動檢討」。相關施政也讓人感受到女性執政者細心的一面。