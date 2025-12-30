民報

廚餘機補助計畫明年開跑 一文看懂哪些縣市有補助？該怎麼申請？

黃 瑛琦

為因應禁止廚餘養豬政策，台中市府推出家用廚餘機補助方案，民眾若購買廚餘機，每戶將補助5000元、共補助1萬戶，預計元旦後開放申請。另外，屏東縣府也延續今年的廚餘機補助計畫，將在元旦開放補助，金額最高不超過6000元，並新增線上申請的方式。

受到先前非洲豬瘟疫情影響，中央擬2027年起全面禁止廚餘養豬，且轉型期間禁用家戶廚餘。因應政策上路，台中市政府宣布推出家用廚餘機補助方案，協助民眾自行處理廚餘。除了台中，全台有多個縣市陸續推動類似補助措施，包括南投、雲林與屏東，補助金額落在5000元至1萬元不等。

台中市長盧秀燕今（30）日宣布，民眾若購買廚餘機，每戶將補助5000元、共補助1萬戶，預計2026年1月2日起開放線上申請。盧秀燕指出，台中市每日廚餘量約280噸，其中家戶廚餘約180噸。過去不少社區由養豬戶到場收取廚餘，但隨著家戶廚餘禁養政策上路，養豬戶不再收取家戶廚餘，社區須自行委外清運或尋求其他處理方式。

因此市府決定推動補助政策，鼓勵民眾在家使用廚餘機自行解決廚餘，若有1萬戶家庭使用家用廚餘機，每日可減少約2.5噸家戶廚餘，有助紓解清運與處理壓力。

台中家用廚餘機補助條件

申請期間

2026年1月2日10時起至2026年12月31日止，或經費用罄即停止受理。

申請資格

  1. 具臺中市戶籍登記之民眾且應於2025年6月30日前已設籍。

  2. 不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請。

  3. 每戶以補助1台為限。

補助標準

  1. 每台廚餘機機體補助新臺幣5000元整。

  2. 僅補助廚餘機機體購置費用，補助金額不超過實際購置金額，且相關耗材或額外加購商品等費用不予補助。

補助廚餘機之類型

  1. 「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘。

  2. 「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分。

  3. 「混合處理型」廚餘機：須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。

以下2種類型的廚餘機不予補助

  1. 「粉碎型」廚餘機：安裝於流理台之排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道。

  2. 「冷藏冷凍型」廚餘機：透過低溫方式將廚餘冷藏或冷凍存放。

申請方式
為了簡化行政流程，採線上申請方式，民眾必須上網填寫申請資料及上傳應備文件。

  1. 台中通(TCPASS) APP

  2. 台中通(TCPASS) 網頁版

雲林率先全國推動補助計畫

雲林縣自2022年1月，率先全國推動家戶購買廚餘機補助政策。今年開放民眾申請，還加碼提供第二波補助，補助金額為購買金額20%、上限5000元，不過今年度經費已用罄，明年將續辦，民眾可以多加留意相關資訊。

南投計畫明年重新推動補助

雲林縣府2022年也曾補助民眾購買家用廚餘機，每戶最高補助1萬元。環保局長李易書透露，計畫明年度爭取中央經費，補助民眾購買可以隨手放在流理台的小型家用廚餘機，讓民眾可以直接在家中處理廚餘，製作有機肥料。

屏東補助政策反應熱烈 明年再續辦

屏東縣政府今年也首度推動「縣府補助民眾購買家用廚餘處理機」政策，300萬元的補助經費不到一個禮拜全數申請完畢，反應相當熱烈。屏東縣長周春米日前宣布，2026年1月1日再推出補助計畫，凡設籍屏東縣的民眾，購買符合規定的家用廚餘處理機，就可以申請補助。這次最高補助40％、不超過6000元，還新增線上申請方式，申請受理期間只到2026年3月底，提醒有需要的民眾多加留意。

申請期間

2026年1月1日起至3月31日止，經費1200萬元預計至少可補助2000戶。

申請資格

設籍屏東縣的民眾、每戶限補助一台，已申請過不得重複申請。

補助標準

購買發票金額40%，以新臺幣6000元為最高補助上限。

補助廚餘機之類型

  1. 「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分。

  2. 「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘。

申請方式

  1. 網路申請：於網路上填寫申請資料、上傳完整檢附文件，並於網路完成申請，至2026年3月31日24時截止。

  2. 紙本申請：填寫紙本申請書並檢附完整申請文件，親送或郵寄至「屏東縣政府環境保護局 廢棄物管理科 收」，並備註「115年廚餘機補助申請文件」，親送以3月31日下午5時截止，郵寄以3月31日郵戳為憑。

