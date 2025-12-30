廚餘機補助計畫明年開跑 一文看懂哪些縣市有補助？該怎麼申請？

為因應禁止廚餘養豬政策，台中市府推出家用廚餘機補助方案，民眾若購買廚餘機，每戶將補助5000元、共補助1萬戶，預計元旦後開放申請。另外，屏東縣府也延續今年的廚餘機補助計畫，將在元旦開放補助，金額最高不超過6000元，並新增線上申請的方式。

受到先前非洲豬瘟疫情影響，中央擬2027年起全面禁止廚餘養豬，且轉型期間禁用家戶廚餘。因應政策上路，台中市政府宣布推出家用廚餘機補助方案，協助民眾自行處理廚餘。除了台中，全台有多個縣市陸續推動類似補助措施，包括南投、雲林與屏東，補助金額落在5000元至1萬元不等。

台中市長盧秀燕今（30）日宣布，民眾若購買廚餘機，每戶將補助5000元、共補助1萬戶，預計2026年1月2日起開放線上申請。盧秀燕指出，台中市每日廚餘量約280噸，其中家戶廚餘約180噸。過去不少社區由養豬戶到場收取廚餘，但隨著家戶廚餘禁養政策上路，養豬戶不再收取家戶廚餘，社區須自行委外清運或尋求其他處理方式。

因此市府決定推動補助政策，鼓勵民眾在家使用廚餘機自行解決廚餘，若有1萬戶家庭使用家用廚餘機，每日可減少約2.5噸家戶廚餘，有助紓解清運與處理壓力。

台中家用廚餘機補助條件

申請期間

2026年1月2日10時起至2026年12月31日止，或經費用罄即停止受理。

申請資格

具臺中市戶籍登記之民眾且應於2025年6月30日前已設籍。 不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請。 每戶以補助1台為限。

補助標準

每台廚餘機機體補助新臺幣5000元整。 僅補助廚餘機機體購置費用，補助金額不超過實際購置金額，且相關耗材或額外加購商品等費用不予補助。

補助廚餘機之類型

「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘。 「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分。 「混合處理型」廚餘機：須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機。

以下2種類型的廚餘機不予補助

「粉碎型」廚餘機：安裝於流理台之排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道。 「冷藏冷凍型」廚餘機：透過低溫方式將廚餘冷藏或冷凍存放。

申請方式

為了簡化行政流程，採線上申請方式，民眾必須上網填寫申請資料及上傳應備文件。

雲林率先全國推動補助計畫

雲林縣自2022年1月，率先全國推動家戶購買廚餘機補助政策。今年開放民眾申請，還加碼提供第二波補助，補助金額為購買金額20%、上限5000元，不過今年度經費已用罄，明年將續辦，民眾可以多加留意相關資訊。

南投計畫明年重新推動補助

雲林縣府2022年也曾補助民眾購買家用廚餘機，每戶最高補助1萬元。環保局長李易書透露，計畫明年度爭取中央經費，補助民眾購買可以隨手放在流理台的小型家用廚餘機，讓民眾可以直接在家中處理廚餘，製作有機肥料。

屏東補助政策反應熱烈 明年再續辦

屏東縣政府今年也首度推動「縣府補助民眾購買家用廚餘處理機」政策，300萬元的補助經費不到一個禮拜全數申請完畢，反應相當熱烈。屏東縣長周春米日前宣布，2026年1月1日再推出補助計畫，凡設籍屏東縣的民眾，購買符合規定的家用廚餘處理機，就可以申請補助。這次最高補助40％、不超過6000元，還新增線上申請方式，申請受理期間只到2026年3月底，提醒有需要的民眾多加留意。

申請期間

2026年1月1日起至3月31日止，經費1200萬元預計至少可補助2000戶。

申請資格

設籍屏東縣的民眾、每戶限補助一台，已申請過不得重複申請。

補助標準

購買發票金額40%，以新臺幣6000元為最高補助上限。

補助廚餘機之類型

「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分。 「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘。

申請方式