廚餘機補助首批551件完成審核

台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」，市府經濟發展局表示，目前已加派人力集中審件，合格案件將自2月初依完成審查順序陸續撥付，請市民安心等候。

經發局說明，自1月9日截止受理後兩天內，即完成首批共551件申請案件初步審核，其中91件文件齊備、資格符合，將優先進入後續核撥流程；403件已依規定通知補件，另有57件因資格不符或自行撤銷申請而退件。

經發局指出，為確保補助資源確實用於「實際購機、落實廚餘減量」，市府在核撥補助前啟動實質從嚴查驗機制。第一，進行「鑑賞期核對」，確認申請人已過消費者保護法規定的鑑賞期，避免以退貨方式詐領補助；第二，於撥款前再次進行「製造機號碼及發票二次勾稽」，確認機號與發票未與其他案件重複，且發票狀態仍為有效，雙重把關防堵不當申請。

經發局強調，所有案件均採逐案審查，若查獲不實申請、先領補助後退貨或轉售牟利等情形，將撤銷補助資格、追回款項，並依法移送相關單位究辦，請市民切勿以身試法。市府將持續加速審查進度，在兼顧效率與公平原則下，讓真正落實環保的市民安心領款、共同推動廚餘減量。