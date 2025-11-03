廚餘沒煮就餵豬！台中豬場還上傳舊照交差 農業部：將強化豬瘟防線

中央公布台中梧棲是唯一非洲豬瘟確診豬場，老農蒸煮廚餘造假上傳舊照，農業部將強化蒸煮與紀錄管理防杜再犯。 圖：農業部／提供

[Newtalk新聞] 中央非洲豬瘟災害應變中心今(3)日公布調查報告，指出台中梧棲養豬場成為全國唯一確診點，調查指向「沒完全蒸煮」是關鍵破口。雖然案發場老農聲稱按規定蒸煮並上傳照片，但後來坦承是回家後補傳舊照。農業部因此宣布將提高廚餘蒸煮及紀錄管理規範，以防止類似造假行為再發生。

疫調顯示，其他養豬場均未檢出病毒，疫情侷限於台中梧棲這一處，該場長時間接收清潔隊與居民提供的剩食作為豬飼料，甚至有鄰近民眾直接把廚餘放在門口供豬場取用。儘管畜主表示廚餘皆經過熱處理，但瓦斯購買紀錄卻顯示一年只買3桶，今年截至4月各買2桶，遠低於正常蒸煮量。國軍化學兵10月進場時亦發現瓦斯罐幾乎未使用。至於畜主聲稱用木材蒸煮，現場同樣未見燃燒痕跡。

廣告 廣告

疫調過程中也發現，本次案例場廚餘來源亦有供應另一豬場使用，經回溯該場執行查訪及採樣監測，結果為陰性，且該場上傳廚餘蒸煮之紀錄達9成以上，而案例場之廚餘蒸煮紀錄不完整，顯示廚餘是否落實蒸煮是重要關鍵。

台大獸醫專業學院教授蔡向榮表示，這間養豬場的管理紀錄出現中斷，畜主不但未落實過程紀錄，連豬隻投藥及發病資訊都未詳載，9月記錄本損毀後更未建立新資料。蒸煮程序本應達到規範溫度及時間，但畜主僅以「年紀大，沒法一邊蒸煮、一邊按時上傳照片」為由，坦承事後補傳舊圖。另清潔隊廚餘不止提供給這處案例場，還分流給另一家C養豬場。雖然C場同樣使用廚餘餵養，但因完整上傳蒸煮紀錄，且多次採樣結果均為陰性，顯示蒸煮處理落實可有效防堵疫情外擴。

中興大學副校長張照勤也說，這次疫調的重點是逐一檢視養豬場可能引入或傳出非洲豬瘟病毒的風險因素，再據此排除。調查發現，最先發病的是吃廚餘的肉豬，之後才傳染給吃飼料的仔豬與種豬，兩者死亡率有明顯差距。反觀另間分用同批廚餘、但確實有蒸煮紀錄的養豬場，採樣結果全為陰性，證實未經處理的廚餘才是最高風險來源。張照勤提醒，目前疫情仍只侷限在這間養豬場，其他人員不應隨意進入，以免病毒擴散。

農業部部長陳駿季表示，雖然目前疫調已有初步結論，但防疫工作仍會持續進行。他指出，調查中發現部分管理環節還有不明確之處，將請疫調小組進一步釐清相關狀況，再將結果納入後續防疫檢討與改進。

針對是否解禁廚餘養豬，陳駿季說，禁宰、禁運解除後也不會立刻恢復廚餘餵養。中央會先全面檢視蒸煮設備，確認能即時回傳紀錄並配合地方稽查，相關法律也會完善後才考量是否重新開放。他強調，廚餘來源、處理流程都必須做到確實管理。

行政院政委陳時中則指出，疫情目前處於可控階段，污染來源已找到，豬隻也沒有擴散到場外。他說，防疫團隊仍在進行下一階段監測，過程中對發現的問題會持續調整與修正，並提出後續強化措施。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全台榮獲最多醫療奉獻獎醫院 屏基發起募款建智能醫療大樓

一週天氣一圖看！北部連下5天雨 南部高溫逼30度