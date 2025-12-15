廚餘清運費每噸破1.3萬元 團膳業難負擔 營養午餐恐縮水

為了防範非洲豬瘟，中央已決定民國116年起全面禁止廚餘養豬，隨著政策落實，環境部估未來委託清運費用約每噸8000元，但立委指出，目前清運量能不足，費用已高達每噸1.3萬以上，擔憂團膳業者難以負擔，最後瘦了小孩的營養午餐。環境部回應，目前直轄市廚餘去化較困難，若費用過高，將請清潔隊協助清運。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告。（蔡佩珈攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告。

民眾黨立委陳昭姿表示，團膳業者現在要排隊將廚餘運進焚化廠燒，但若業者調不到車，就用餐車來載運，但餐車可以運廚餘嗎？擔憂衍生食安問題。

廣告 廣告

她指出，現在乙級廢棄物清除業者報價清運費用高達每噸1萬3000至1萬4000元，跟環境部預期的每噸8000元差距甚大，環境部要如何處理？希望到最後不要瘦了小孩的營養午餐。

國民黨立委王育敏也說，現在「潘（廚餘）滿為患」，但因為清運量能不足，費用高漲，團膳業者面臨去化問題，中央卻都說沒問題，現在究竟多少縣市遭遇困難？未來到底能增加多少清運量能？清運費用是否會再上漲？

環境部環境管理署長顏旭明表示，上周與各縣市環保局、團膳業者開會逐一盤點，目前去化較困難的是直轄市，若清運費用過高，環保局將請清潔隊協助；環境部長彭啟明說，廚餘去化問題環境部每天都在處理，會努力解決，請民眾放心。

更多中時新聞網報導

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

胡宇威罕見暴怒 陳庭妮隔海秀秀