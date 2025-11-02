（圖／本報系資料照）

非洲豬瘟爆發，全國禁用廚餘養豬，將廚餘去化議題推上浪尖，台中「廚餘湖」爭議更凸顯地方政府的困境。

日前中央成立廚餘去化前進協調所，首次邀請各縣市環保局開會。環境部長彭啟明隨後喊話廚餘去化量能充足（掩埋堆肥優先、焚化為輔），「開始」草擬中長期方案，期顯著減少廚餘並有效去化，轉廢為資源。然而，所謂「廚餘能源資源化」實為寄望複製雲林模式，引入企業資源替代公共服務，有便宜行事之虞，且更深層的政策變革、法治精進以引導民眾改變，尚未聽聞。

這樣的保守心態，正是台灣廢棄物減量政策原地踏步15年，遠遠落後韓國、日本；垃圾大戰、垃圾山問題無解，全國裸露堆置垃圾仍超過60.6萬噸的原因。

回顧台灣垃圾隨袋徵收政策， 台北市於2000年首辦，新北市亦於2010年全面推動，其他縣市僅有區域性試辦，且僅限於一般家戶垃圾，並未擴大包含廚餘。相比之下，肇因於首爾市民強烈反對焚化廠興建，韓國於1995年推動全國範圍的垃圾收費政策，1997年修訂《廢棄物管理法施行細則》預告2015年禁止廚餘掩埋，有7年緩衝期，阻卻低成本處理方式，續於2013年全國實施廚餘收費。

韓國同時修訂《促進食物垃圾收集、運輸和回收條例》，提供地方政府補助，添購相關設備，並廣設「RFID智慧廚餘回收桶」，以科技推動減量。連離島濟州島都可見此設施。

日本方面，由地方自治體系推動，同於90年代起陸續採行垃圾收費政策。雖不像韓國有全國性的廚餘收費制度，但將焦點放在企業端，於2000年修訂《食品循環資源再生利用促進法》，進而訂定「基本方針」，更進一步的要求食品製造業達成95％的「再生利用率」（各行業別目標不同），而非滿足於廚餘回收率。

民眾端部分，日本農林水產省設有「食品損耗與回收辦公室」，北海道函館、關東橫濱、關西大阪、九州福岡等指標城市，持續推動垃圾、廚餘分流，帶動廚餘回收意識。

日前總統府召開「國家氣候變遷對策委員會」第5次會議，賴總統寄望「2050年循環經濟路徑圖」成為淨零助力，但若無法直面廢棄物管理「制度」缺口，循環經濟恐將淪為「環保口號」而非真正的「國家工程」。他山之石，可以攻錯。日、韓的廢棄物減量政策早已超越台灣，環境部一片歲月靜好，恐辜負賴總統的期待。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長，鄭佾展為副祕書長）