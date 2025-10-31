即時中心／温芸萱報導

台中非洲豬瘟疫情延燒，全台禁止廚餘養豬後，台中市每日200噸廚餘成為頭痛問題。市府將廚餘暫置於掩埋場，卻被踢爆變成「廚餘湖」、「燕圾湖」，惡臭撲鼻、污水外溢。時代力量主席王婉諭今（31）日在臉書痛批，霧峰掩埋場緊鄰烏溪，防水層早已老化，滲流恐汙染灌溉水與民生用水。她怒斥市府廚餘亂倒、防疫亂象、治理失靈，直指市長盧秀燕停止閃躲、負起責任。

台中爆出非洲豬瘟疫情，全台也因此全面禁止廚餘養豬，但台中市每日高達200公噸的廚餘，該如何處理卻成為新難題。市府決定暫時將廚餘集中至垃圾掩埋場，但近日卻被爆出，部分掩埋場竟變成「廚餘海」、「燕圾湖」，惡臭撲鼻、污染疑慮高漲。

廣告 廣告

王婉諭今日在臉書痛批，台中市霧峰掩埋場覆土區域出現明顯滲流與水源溢流，時力台中黨部執行長鄒明諺團隊拍攝到的空拍畫面顯示，一整片「廚餘湖」已波及附近水源。王婉諭怒問：「請問台中市政府，你們到底在幹嘛？」

她指出，疫情爆發後台中市政府決定把廚餘集中至四大掩埋場，但卻未依規定分類、生熟廚餘全數傾倒，更沒有覆土處理，任由氣味四散，現場猶如一座「廚餘湖」。直到媒體與議員揭露後，市府才緊急封鎖現場禁止外人進入，但時力團隊最新空拍畫面仍清楚拍到，雖有覆土，周邊卻出現明顯滲流與污水外溢。

同時，王婉諭也強調，霧峰掩埋場距烏溪僅一步之遙，而烏溪下游的阿罩霧圳不僅灌溉農田，更是居民重要生活用水。該掩埋場已使用二十年，底層防水布早已老化失效，如今廚餘滲出的污水恐已滲入地下水系，污染整條烏溪。她痛批：「為什麼台中人連喝乾淨的水都做不到？」。

接著，王婉諭點名，台中早已有大里垃圾山、漢杞焚化爐長期排放戴奧辛，如今再加上一座「廚餘湖」，顯見市府長期怠惰管理、環保破功。她直言，非洲豬瘟疫情爆發後，台中市府從防疫到廚餘處理全線失靈，從獸醫人力不足到疫調混亂，再到環境處理錯誤，問題層出不窮，「這不是偶發失誤，而是制度性的失能」。

最後，王婉諭呼籲，市長盧秀燕停止閃躲、正視問題，負起政治與行政責任，「再多的媒體包裝，也無法解決問題的本質」。

原文出處：快新聞／「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲

更多民視新聞報導

桃客司機慘了！口出穢言、揍學生過程全曝光 桃檢起訴請求重判

吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安

黃國昌遭指戴髮片「急撩瀏海洩真實髮線」！她再甩這畫面猛開戰了

