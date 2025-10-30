「廚餘湖」距取水口僅3公里！空拍畫面曝 民眾飲水恐「滲入餿水」

霧峰掩埋場的廚餘坑旁邊就是溪流，3公里就到阿罩霧圳取水口，議員憂心會影響水源。翻攝鄒明諺＠大里霧峰臉書



防堵非洲豬瘟，全國暫時禁止廚餘餵豬。台中市政府原開放12處掩埋場進行掩埋，霧峰「廚餘湖」引起質疑後，縮減為3處。不過，時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍現場發現，「廚餘湖」就在烏溪流域旁，僅3公里多就到阿罩霧圳取水口，恐污染灌溉水和地下水。

鄒明諺說，截至27日止該場傾倒接收278公噸的廚餘，從空拍畫面可見，該場就在烏溪旁邊，而下游的阿罩霧圳正是取水於此，用於萬豐、舊正、六股等地農作灌溉。

鄒明諺指出，除此之外，霧峰丁台里、北勢里、南勢里、舊正里自來水普及率僅有27%～35%，多數居民仍然在使用地下水源。

由於霧峰掩埋場有20年歷史，當時候鋪設的底層防水布可能因地震或山崩而破裂，使得「廚餘湖」餿水直接滲入土壤及地下水，進而可能污染了灌溉水、民眾的生活用水。

儘管霧峰掩埋場今起不再開放廚餘掩埋，鄒明諺質疑台中市政府及環保局，「你們要怎麼還霧峰人乾淨的灌溉水源和生活飲用水？」

