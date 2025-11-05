廚餘焚化增戴奧辛風險？環境部：全台加測1次戴奧辛濃度

台中某養豬場爆發首例非洲豬瘟案例，農業部禁止廚餘養豬，環境部統計每日約500噸廚餘送焚化爐焚燒，立委擔憂廚餘鹽分高，燃燒將產生戴奧辛，也指出台中梧棲清潔隊違規提供C養豬場使用廚餘，痛批中央至今說不清如何懲處。環境部則回應，焚化是應急的去化方式，已要求未來1個月，多監測1次全台焚化爐戴奧辛排放情形；農業部則表示，C養豬場可能違反法律行為，例如非法使用廚餘，可依違反《飼料管理法》裁處3至300萬罰鍰，若相關證據得到釐清，將進行後續裁處。

民眾黨立委陳昭姿今天在立法院社會福利及衛生環境委員會指出，環團擔憂各縣市焚燒廚餘，將產生戴奧辛，台南市環保局官網也稱廚餘鹽份偏高，可能是戴奧辛潛在發生源，不利於焚化系統控制，環境部卻聲稱焚化爐有相關污染防治設備，不用擔心廚餘焚化產生戴奧辛，為何中央、地方不同調？質疑中央是在為焚化廚餘背書嗎？

環境部今日受邀到立法院社會福利及衛生環境委員會針對「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」專題報告。（蔡佩珈攝）

民進黨立委劉建國則表示，台中梧棲清潔隊公然違法，違規提供廚餘讓C養豬場載運，雙方應分別受到哪些懲處，批評中央卻連這講不清楚，要如何督導、管理地方政府。

環境部長彭啟明回應，焚化廚餘是應急的去化方式，若焚化爐操作達到一定溫度，並搭配處理防治系統、監測，較不會有戴奧辛問題，已要求未來1個月針對全台26座焚化爐，加測1次戴奧辛是否超標。

農業部次長黃昭欽則表示， C養豬場不是登記有案的業者，非法使用廚餘，可依據違反《飼料管理法》裁處3萬至300萬罰鍰，還有其他可能涉及違反的法規，都要待相關證據得到釐清，才會做後續裁罰。而梧棲清潔隊是公務人員，則需要政風單位進行查處。

他補充，造成非洲豬瘟疫情部分，涉及《動物傳染病防治條例》多項規定，要如何裁處行為人也需要再研擬。

