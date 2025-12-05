廚餘焚化戴奧辛超標？環部強調符合標準 部分數據還降低

環境部官員表示，我國焚化爐多在30年前設置，且當時廚餘並未與一般垃圾分開，設計的處理及汙染防制已考慮廚餘，且部分焚化爐增加廚餘焚化後戴奧辛量反而降低。（林良齊攝）

據環境部估計，目前每天約有284噸廚餘用焚化或掩埋處理，預估2026年底還會增加至395噸，一直到2027年後才不會再用焚化處理，外界擔心焚化爐焚燒廚餘恐怕會衍生戴奧辛，環境部官員表示，我國焚化爐多在30年前設置，且當時廚餘並未與一般垃圾分開，設計的處理及汙染防制已考慮廚餘，且部分焚化爐增加廚餘焚化後戴奧辛量反而降低。

環境部也宣布轉型期間廚餘焚化應加強瀝水、混拌均勻、穩定投料、爐溫控制及排放監控，而目前有焚化廚餘的25廠中共有63支排放管道，目前完成檢測報告的6支管道中，戴奧辛排放濃度均低於法規管制標準。

環境部環管署副署長林左祥表示，就算以2026年的每天395噸全數進到焚化爐估算，僅占全台每天焚化垃圾約2％，且焚化廠設置的時候因為廚餘仍未要求回收，因此設計時就考慮垃圾夾雜廚餘，操作設施或汙染防治設備也有納入，不用擔心戴奧辛或爐體損壞。

環境部次長沈志修說，外界擔心廚餘高鹽等特性衍生更多戴奧辛，戴奧辛還要重金屬等催化，但廚餘相較一般廢棄物或事業廢棄物的氯含量及重金屬更低，測出的戴奧辛甚至比過去更低。

中央大學環境工程研究所講座教授張木彬則說，目前的檢測數據距離標準仍有一斷距離，且目前焚化廠處理都完善。

環境部也提及，如焚化廚餘比率較高的台中文山焚化爐，過去3年的戴奧辛平均為0.015奈克，今年上半為為0.01奈克，燃燒廚餘後此次檢測也是0.01奈克。

