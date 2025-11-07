廚餘焚化排擠垃圾量能 台中每日逾百噸廢棄物暫置儲坑

台中市府7日在議會進行非洲豬瘟事件專案報告，目前禁止廚餘餵豬，每天300噸廚餘採焚化處理，藍綠議員憂心排擠焚燒垃圾量能。市府直言，每天100多公噸垃圾無法處理，只能暫置焚化廠儲坑，正研議多種廚餘去化方式。

無黨籍台中市議員吳佩芸7日指出，目前廚餘全部改以焚化方式處理，但文山焚化爐屬老舊設備，南屯居民對空汙及戴奧辛風險相當憂心，市府究竟要「燒」到何時？

無黨籍市議員吳佩芸今指出，因應疫情影響，目前廚餘全部改以焚化方式處理，但文山焚化爐屬老舊設備，南屯居民對空汙及戴奧辛風險相當憂心，市府究竟預計要「燒」到何時？應明確告訴市民短期、中期、長期的廚餘去化策略。

國民黨市議員邱愛珊指出，目前仍禁止廚餘養豬，解決廚餘問題有沒有辦法從源頭開始，不要只有掩埋跟焚燒，建議補助家戶廚餘機。

民進黨市議員李天生則強調，焚化爐的焚燒量有限，每日300頓廚餘進場焚燒，排擠到的300噸垃圾要放哪裡？是不是又要放在大里掩埋場？何文海提到，環保局長已經下台，那新任的局長是否有對策。

民眾黨議員陳清龍建議，市府應盤點可用土地，引進民間資源興建能源化的廚餘去化場域，對廚餘和垃圾政策痛定思痛才能解決問題，據他了解，有不少民間業者有意願。

環保局副局長陳政良指出，全市每天垃圾量約2200噸，目前每天約有100多噸垃圾無法焚化，暫時放置在各焚化廠的儲坑，每個儲坑可存放上萬噸；廚餘焚化後水分蒸發，每天每場可增加20公噸處理量。

市長盧秀燕表示，全國各縣市目前幾乎都是焚燒去化廚餘，環境部長彭啟明也有提到焚燒較便利且能解決病毒，並要求每月定期檢驗戴奧辛含量；市府這段時間有討論今後的廚餘去化問題，包含是否禁止餵豬、輔導廚餘養豬場轉型、建置能源化設備等。

