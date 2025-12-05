廚餘焚化有戴奧辛危機？環境部揭「監測結果」

廚餘養豬於明年底走入歷史，因此在轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理。(廚餘示意圖) 圖：台中市議員何文海／提供(資料照)

[Newtalk新聞] 廚餘養豬於明年底走入歷史，因此在轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，對此，環境部指出，除了訂定指引供縣市依循外，還要求各焚化廠加強戴奧辛監測，至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，排放濃度都低於法規管制標準。

10月國內爆發非洲豬瘟疫情，發現非洲豬瘟疫情幾乎都是由未蒸煮完全的廚餘產生，因此行政院昨日宣布廚餘養豬，將於明年底走入歷史，對此，環境部指出，在廚餘養豬政策轉型期間，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等4項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。

其中對於焚化廠管控的問題，環境部回應，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，將會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測，至目前有25廠焚化爐處理廚餘，總共有63支排放管道，已完成27支管道採樣，6支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度(0.003～0.019ng-TEQ/Nm3)均低於法規管制標準(0.1ng-TEQ/Nm3)。

