廚餘焚燒量大幅下降 盧秀燕：市府沉著應對防疫挑戰
【記者陳世長台中報導】台中市政府持續強化非洲豬瘟防疫作為與相關配套措施，市長盧秀燕（16）日下午主持防範非洲豬瘟災變中心擴大會議表示，市府在焚燒廚餘量、社區廚餘清運及案例場管控等方面，均已有效改善並穩定運作，不僅大幅降低外界疑慮，也顯示市府面對城市危機「兵來將擋、水來土掩」，能夠關關難過、關關過，持續守護市民生活品質與防疫安全。
盧市長表示，台中焚燒廚餘量已經大幅下降。114年非洲豬瘟發生後至12月底每日平均約273公噸掩埋或進焚化廠焚燒發電，經過輔導養豬業完善廚餘蒸煮與監控設施恢復事業廚餘養豬及家戶廚餘減量並瀝乾水分後，今（115）年起進焚化廠進廠日平均已降為約76公噸，原本外界包括議會都對於每天要焚燒這麼多廚餘相當擔心，目前日平均大幅下降，焚化廠處理壓力獲得紓解。
盧市長指出，社區廚餘清運問題已獲解決。目前台中市委外收運垃圾約4,300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，自114年12月4日中央政策宣布社區家戶不得再養豬後，截至去年底共計718處社區反映有廚餘收運問題，市府即時介入輔導及協助後，115年1月1日至1月15日僅增加7處社區反映廚餘收運問題，且目前均已獲得解決，維持社區廚餘清運順暢。
環保局則表示，已輔導轄內32家養豬場配合中央規定，加強廚餘清運與蒸煮管理，並依正面列表審查使用來源，目前每日平均再利用廚餘約101公噸，仍有餘裕量，相關名單已公布於官網供合格業者洽詢。為兼顧防疫與產業秩序，自115年1月起提高稽查強度，首週每日查核、之後每兩週查核一次，重點確認蒸煮溫度、時間及相關紀錄。截至1月15日已稽查256家次，皆符合規定。
農業局表示，市府持續加強非洲豬瘟防疫，自115年1月3日至16日密集訪視高風險養豬場，均未發現異常，並透過死亡畜禽化製流向系統即時監控，結果皆為正常。針對案例場周邊污水、土壤、地下水及水質等完成第二次採樣，檢驗結果皆為非洲豬瘟陰性；遊蕩豬隻通報案件也即時捕捉並檢驗，同樣未發現病毒。農業局同步辦理防疫教育訓練，提升第一線應變能力，未來將持續依專家建議加強監測與風險控管，守護養豬產業與市民食安。
衛生局表示，因應農曆春節採買需求，持續嚴防非洲豬瘟，加強市售豬肉及春節應景食品稽查，衛生局嚴格執行「市售豬肉及其相關製品稽查專案」。截至今日，已查核豬肉產品標示2,771件，僅1件國產豬肉標示不符規定，已依法處理，其餘均合格；春節食品標示355件全數合格，抽驗100件中已有90件合格，其餘檢驗中。衛生局將持續把關並即時下架違規產品，也提醒民眾選購時認明來源與效期，相關食安資訊可至「台中食藥安智慧雲」查詢，安心過好年。
其他人也在看
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了
屏東雞場爆H5N1禽流感！急撲殺8千隻 防檢署說話了EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
基隆又大停水! 幹管破裂2.6萬戶停水 2萬戶降壓
生活中心／陳崇翰 基隆報導基隆河去年11月底發生不明油污事件，影響基隆與汐止逾15萬戶用水，沒想到基隆停水噩夢再次上演。昨天麥金路段發生破管漏水，造成兩萬六千多戶停水至少23小時。台水表示因為長期受到大車輾壓，導致地底管線鬆脫，導致漏水，盡快搶修中。基隆市再度大規模停水，居民民眾騎車來裝水，臉上滿是無奈。基隆市民：「（來一趟了對不對）第二趟，吃外面便當啊，（水拿來）洗手的。」趕快裝水，後面還有其他住戶在排隊，上回基隆才發生水污染事件，造成基隆市民無水可用，這次麥金路大幹管破裂，有兩萬六千多戶停水、兩萬戶降壓供水，基隆居民抱怨連連。基隆市議員（國）俞叁發：「再怎麼講也應該讓民眾，趕快蓄水回到家才知道，啊原來停水了，我想類似這種狀況表示，自來水（公司）的螺絲真的是鬆掉了。」基隆市大幹管破裂導致萬名用戶無水可用。（圖／民視新聞）台水昨晚緊急派人搶修管線，進行路面開挖，發現地底管線比想像中複雜。台水第一處處長張子中：「可能是有重車輾壓導致，（管線）它可能接頭有鬆脫這樣，代表台水一區來致上，誠摯的歉意。」基隆市長謝國樑一早到場視察，民代認為這裡的幹管太常發生破裂，管線老舊，就該全面翻新。基隆市議員（民）張之豪：「麥金路這邊已經好幾次都是這樣，臨時的停水臨時的爆管，臨時的緊急工程，這對我們民眾，真的是非常的困擾。」基隆市長謝國樑關心復水進度。（圖／民視新聞）基隆市議員（國）秦鉦：「這個長久多年的這個，地下舊型鋼管的材質，應該做一個檢討來更新。」這一次維修管線，有四萬多戶基隆人受到波及，原先台水預估今天下午4點前搶修完畢，現在要請市民再等久一點。基隆市長謝國樑：「現在也不能保證說，他晚上就一定會完工，所以我們今天下午4點，趕快來確認一下，它開出來的支票說，晚上會不會完工做不做得到，至於你說下午完工這一點，已經確定沒有辦法。」藍綠議員紛紛建議，這處管線必須要重整規畫，畢竟民生用水不能治標而沒有治本。原文出處：基隆幹管破裂2.6萬戶停水 另有2萬戶降壓 更多民視新聞報導記得儲水！全台「6縣市」明日將停水 最長達9小時記得儲水！全台6縣市明停水 影響時間、地區一次看6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國減碳的代價 天然氣飆漲 暖氣費等於半年收入 河北農民寧願挨凍過冬
在中國河北省保定的農村，因天然氣價格上漲，地方財政吃緊、能源轉型的補貼減少，以及農村收入減少，讓村民在寒冬中做出取捨，只敢偶爾啟動鍋爐，讓屋子暫時暖和。72歲的何文祥（He Wenxiang，音譯），穿著厚外套、戴帽子，室溫約攝氏13.5度，室外則是刺骨的攝氏零下1度。何文祥回憶，過去天然氣一立方公尺約人民幣2.2到2.4元（約新台幣10元），當時還有政府補貼，但一、兩年前補貼已全面取消，官方沒有正式公告。受訪的其中一戶家庭年收入只有人民幣8000元（約新台幣3.6萬元），但天然氣費用就要3000-4000元人民幣，過往使用煤炭，一個冬天只要人民幣500元（約新台幣2264元），何文祥表示，他支持環保，但這樣的價格「承受不起」。河北以農業和重工業為主，官方數據顯示，2024年公共支出達到收入的139.5%，創下近十年新高，地方財政壓力沉重。2017年開始，北京推動「煤改氣」政策，要求居民從傳統燃煤取暖轉向天然氣，以降低空氣污染，但隨著需求增加、基礎設施建設成本提高，本就高於煤炭的天然氣價格持續上揚。2023年當局又推動市場機制，希望提供供應商利潤，再度推升價格。儘管如此，「煤改氣」政策確實讓河北空氣品質明顯改善。能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）分析指出，北京及周邊地區的PM2.5污染在2020年至2025年間減少約30%。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 12
基隆大停水延長到週六! 2.1萬戶"超過24小時"無水可用
生活中心／陳崇翰 基隆報導基隆河去年11月底發生不明油污事件，影響基隆與汐止超過15萬戶用水，沒想到基隆停水噩夢再次上演。週四傍晚麥金路段發生破管漏水，造成兩萬一千多停水，一萬八千多戶降壓供水。台水表示因為長期受到大車輾壓，導致地底管線鬆脫，導致漏水，原本週五下午四點恢復供水，預估得到周六凌晨才能搶修完畢。道路地面破大洞，原來是管線破裂造成基隆當地兩萬多戶大停水，台水公司緊急加派人員搶修。人員鑽進地下一曾樓深度搶修，而水管就在麥金路上，導致道路縮減，更因為地底管線錯綜複雜，搶修完成時間一延再延。台水第一處處長張子中：「可能是有重車輾壓導致，（管線）它可能接頭有鬆脫這樣，代表台水一區來致上，誠摯的歉意。」民眾趕快來排隊，到臨時供水站加水帶回家，麥金路幹管漏水，導致，停水戶數有2萬1千多戶，降壓戶數也達到1萬8千多戶，影響總戶數來到4萬多戶。基隆市民：「（沒水？）沒水啊痛苦，早知道昨天就存起來，就沒有啊沒有講（停水）啊，（來一趟了對不對）第二趟，（只能）吃外面便當啊。」台水第一處處長張子中。（圖／民視新聞）民眾無奈排起隊來，還要跑好幾趟，上回基隆才發生水污染事件，造成基隆市民無水可用，這次怎麼又停水？連店家都急跳腳。基隆店家：「我們晚上有一桌，14個人要吃的耶，做不出來給客人怎麼辦，弟你不要再開水了，會怕沒有水對啊。」基隆市議員（國）俞叁發：「再怎麼講也應該讓民眾，趕快蓄水回到家才知道，啊原來停水了，我想類似這種狀況表示，自來水（公司）的螺絲真的是鬆掉了。」基隆市議員（民）張之豪：「麥金路這邊已經好幾次都是這樣，臨時的停水臨時的爆管，臨時的緊急工程，這對我們民眾，真的是非常的困擾。」基隆市長謝國樑。（圖／民視新聞）民代認為當地幹管太常破裂，要求翻新老舊管線，畢竟民生用水不能治標而沒有治本。而一早到現場視察的基隆市長謝國樑，則要求台水公司得做到預先通報。基隆市長謝國樑：「會要求水公司跟我們這邊，做一個平台的連線，第一時間把訊息給我們，希望水公司就是在，明天（週六）上午一定要恢復。」台水公司坦言，地下管線複雜，大幅增加施工難度，緊急變更工法積極搶修，原本16號下午四點恢復供水，確定跳票，得延到17號週五凌晨前，搶修完成，預估送水後2小時，平地恢復供水，6小時高地恢復供水。原文出處：基隆停水衝擊4萬戶！ 台水允諾17日凌晨搶修完畢 更多民視新聞報導美睫店「不接40歲↑長輩」惹議！同行揭內幕：有差淡水1.5萬戶又爆大停水! 居民無奈:淡水乾脆改名叫"炎"區基隆又大停水! 幹管破裂2.6萬戶停水 2萬戶降壓民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 1
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 136
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 164
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
MLB》塔克6000萬美元年薪太瘋狂 外媒：道奇把聯盟推向封館
道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。塔克去年底就被預測會加盟道奇，但當時以為是長期合約，而不是平均年薪6000萬美元的短期高薪合約。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 73
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3