廚餘無罪 逃責推諉的人有罪

施文儀／前疾病管制局副局長

非洲豬瘟是一種典型的「邊境＋農場端」管理病：邊境要檢疫、農場要消毒、廚餘必須依規定加熱滅毒。任何一處鬆動，都可能成為破口。這次台中梧棲老農的案例，事實非常明確：農戶沒有加熱廚餘，台中市政府也沒有落實稽查。破口就在地方端。

但部分「燕粉」選擇不面對：怪邊境太鬆、怪廚餘餵豬、甚至怪到賴清德任行政院長時允許縣市「在安全規範下核可廚餘養豬」。這種怪天怪地，就是不怪自己，像家己袂生卻怪隔壁的人。

廚餘不是原罪，人類浪費與管理失當才是。

農業時代節省、廚餘少；現代外食多、加工多，廚餘勢必增加。廚餘必須被處理，而選項只有三種：餵豬、堆肥、焚燒。焚燒增加空污；堆肥有限度；餵豬反而是循環經濟，把剩食轉為蛋白，是世界普遍的模式。

我小時候鄰居養黑毛豬，用的是「潘 phún」——熟廚餘加洗米水，再拌粗糠與地瓜葉。吃「潘」長大的黑毛豬沒有腥味，可瓵是因為吃天然、多樣有關。直到今天，仍有許多黑毛豬農戶依賴廚餘維生。若全面禁止廚餘餵豬，不只是環保倒退，也會讓一整條傳統產業鏈瞬間斷根。

當然，也有人主張豬應該「全飼料飼養」。這是一種科學化養豬方式，就像現代人選擇「吃食品、不吃食物」一樣，是生活方式與價值選擇。但這種選擇不能被拿來否定別人的選擇，更不能因此把所有廚餘視為罪惡。選擇可以多元，但管理必須一致——廚餘要加熱、飼料要安全、稽查要落實。

更重要的是，廚餘只要依規定 90°C 加熱至少 1 小時，ASF 病毒就能完全滅活。換句話說，問題從來不是廚餘，也不是政策，而是有人沒做到、有人沒查到。

把疫情往賴清德身上推，是完全失焦。中央規範早已明訂：縣市依標準審查、核可、督導，合格就用、不合格就停。這叫科學治理，不叫放任。此次真正的破口在台中，是事證，不是政治。

台灣每年 48 萬噸廚餘，四成餵豬、近半堆肥、其餘轉能源。若因情緒全面禁止廚餘餵豬，反而會迫使廚餘大量焚燒，對環境更糟。

防非洲豬瘟最關鍵的三件事就是：農戶確實加熱滅毒、縣市落實稽查、不政治化不甩鍋。

廚餘無罪，逃責推諉的人才有罪。

