廚餘神奇再利用 公園處傳授「家庭堆肥」秘訣

巷弄香草園介紹相關材料。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市工務局公園處四日表示，為推廣田園城市與永續環保理念，舉辦了一場實用且深具環境教育意義的《田園及家庭堆肥》課程。課程邀請到土壤與有機肥料專家，帶領學員們深度探索土壤與肥料的奧秘，學習如何將廚餘與廢棄資材轉化為滋養作物的有機堆肥，為城市田園帶來永續的生命力。

老師首先強調土壤是植物生長的基礎，而理想的土壤環境，是營造優質栽植環境所不可或缺的因素與工作。再檢視巷弄香草園的土壤狀況，是否符合良好的保水、保肥力與通透性，適度的物理結構力、衛生與安全等理想的土壤應具備的條件。

課程進入實作環節，學員們將課前蒐集社區內有機資材，如枯枝落葉、咖啡渣或修剪下來的植物殘體等，與專家攜帶來的砂質壤土與已腐熟有機堆肥，以植物殘體：砂質壤土：有機堆肥＝一比一比一的比例，大家合力混拌均勻，並堆置收納好，讓需要換土的田園夥伴們使用。

公園處表示，透過課程，鼓勵市民將家庭廚房剩餘廢料轉化為可再利用資源，實踐資源循環利用，讓田園城市活動深入居民生活的日常，打造一個更健康、更具生態平衡的都市綠色環境。公園處將持續辦理更多兼具專業知識與實用技巧的田園課程，歡迎市民朋友踴躍參與，一同成為城市中的「綠色魔法師」。