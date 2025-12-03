廚餘神奇再利用 北市公園處傳授「家庭堆肥」秘訣



台北市工務局公園處為推廣田園城市與永續環保理念，舉辦了一場實用且深具環境教育意義的《田園及家庭堆肥》課程。課程邀請到土壤與有機肥料專家，帶領學員們深度探索土壤與肥料的奧秘，學習如何將廚餘與廢棄資材轉化為滋養作物的有機堆肥，為城市田園帶來永續的生命力。



老師首先強調土壤是植物生長的基礎，而理想的土壤環境，是營造優質栽植環境所不可或缺的因素與工作。再檢視巷弄香草園的土壤狀況，是否符合良好的保水、保肥力與通透性，適度的物理結構力、衛生與安全等理想的土壤應具備的條件。倘若表土太硬需要進行「中耕」翻土除草，同時將有機肥拌入壤土中。專家現場分享了使用有機肥的各種優點，如有機物降解過程產生之腐植酸，可改善土壤理化性質，使植物根系健全提高抗病能力、有益以腐植質維生的土壤生物，提升土壤活性。

課程進入實作環節，學員們將課前蒐集社區內有機資材，如枯枝落葉、咖啡渣或修剪下來的植物殘體等，與專家攜帶來的砂質壤土與已腐熟有機堆肥，以植物殘體：砂質壤土：有機堆肥=1:1:1的比例，大家合力混拌均勻，並堆置收納好，讓需要換土的田園夥伴們使用。一位志工表示：「以前以為堆肥只要把市場買的肥料直接埋進土裡就好，但參與課程後經老師示範過程中才發現要掌握好比例和施放肥料的時間，才能讓有機肥真正變成土壤的養分也不傷到作物，很有收穫！」老師也說明了自製有機堆肥的各種好處，例如田園更新及修剪後的有機植株，可原地再生利用，不但節省銷毀成本的開支及改善生態環境，完整自然循環機能。這次課程取用許多來自社區的有機資材，就是最好的循環示範。

課程中學員們踴躍提出各自在家庭園藝與肥料製作上的困惑，尤其在自製廚餘堆肥時產生的氣味問題，老師表示自製廚餘堆肥時，一定要有足夠的堆放空間，例如至少要有直徑45公分，深50公分的土坑或是容器，再以一層廚餘，一層土的方式疊堆，最後覆上的土壤至少要廚餘的兩倍厚度，而且隆起避免水分和氣味溢出影響環境整潔，靜置3-6個月，觀察土堆發生明顯下沉後將內容物挖出，就可獲得優質自製堆肥。

公園處表示，田園城市計畫不僅關乎種植，更是推動綠色環保與永續生活的重要一環。透過課程，鼓勵市民將家庭廚房剩餘廢料轉化為可再利用資源，實踐資源循環利用，讓田園城市活動深入居民生活的日常，打造一個更健康、更具生態平衡的都市綠色環境。公園處將持續辦理更多兼具專業知識與實用技巧的田園課程，歡迎市民朋友踴躍參與，一同成為城市中的「綠色魔法師」。