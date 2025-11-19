廚餘禁令下的轉型風暴 廚餘生質能化為解方

永豐餘的龜山厭氧菌種培育良好，活性指標高達73至78% 。永豐餘/提供

國民黨台中市議員邱愛珊、陳文政等，14日於議會總質詢時詢問市長盧秀燕，廚餘養豬禁令解除後，廚餘問題，台中市是否準備好了嗎？盧秀燕表示，地方政府統一蒸煮廚餘，確實可以確保蒸煮品質，但大量廚餘車在路上流動，到了養豬場，豬農不一定適時餵養，廚餘冷了會滋生細菌，因此台中沒有該規畫。另廚餘去化管道不是只有焚化爐，還可以評估其他方法，必須多管齊下。

環境部統計，台灣每日廚餘產生量約為 2115 噸，來源包括家戶的 1384 噸與餐飲、團膳業的 731 噸，目前的去化管道包括飼料化餵豬、堆肥、黑水虻養殖、以及做成生質能源，雖然目前部分縣市解禁可將廚餘餵豬，但目前推估，每日仍有數百噸廚餘的缺口，無法去化，許多縣市只能以焚化和掩埋作為緊急措施。

目前了解，包括桃園生質能中心、台中外埔綠能園區都能以厭氧資源化處理技術，每日去化百餘噸廚餘，只是去化時間較長。此外，造紙起家的永豐餘，強調能在4小時內，將廚餘轉變成沼氣發展綠電。永豐餘指出，獨家的厭氧共消化技術能在4小時內，分解廚餘裡90%的有機質，產出濃度高達83%、接近天然氣等級的甲烷，成為沼氣發電，大幅縮短傳統厭氧需 20–35 天的處理周期。

新屋沼氣發電圖 。永豐餘/提供

永豐餘表示，目前新屋廠與龜山ROT廠，現階段除了既有處理量能外，每日仍可增加承接至少 25 噸廚餘，可協助地方政府處理家戶廚餘，並將處理去化企業、超商、大賣場、百貨美食街等廚餘，不只快速去化，更無需花費能源蒸煮廚餘，能直接轉廢為能、社會安定做出貢獻。

永豐餘以自家培養出的厭氧菌種，將廚餘裡的有機物轉換成沼氣只需四小時 。永豐餘/提供

目前有不少豬農認為，如果不禁止廚餘餵豬，非洲豬瘟勢必捲土重來，要求政府關閉廚餘餵豬的去化管道。但目前約六成以上的廚餘，是高溫蒸煮後餵豬，如何去化則成中央與地方政府難題，目前業界普遍認為將廚餘生質能化，具有環境風險低且可穩定產生再生能源，未來更有機會成為台灣廚餘治理的主流模式。只是，雖然廚餘生質能具明顯優勢，但仍要面對如何在各縣市之間短時間內快速擴建設施、物流、地點以及與鄰里溝通等挑戰，要加速廚餘能源化，還需要政策大力推動。