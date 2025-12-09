廚餘禁令亂象爆發 黃國昌示警：恐壓縮營養午餐品質、引發民生漲價

（圖／翻攝黃國昌臉書）





台灣2027年起將全面禁止廚餘養豬，多家餐飲業者廚餘無處可倒，民眾黨主席黃國昌痛批，農業部配套嚴重不足，已讓團膳業者、餐飲業者陷入廚餘無處可去的困境，處理費成本轉嫁，恐引爆一波民生漲價潮，更可能影響學童營養午餐的品質。他呼籲中央與地方儘速協調，避免政策落實前反而造成民生與食安危機。

黃國昌指出，十月台中爆發第一起非洲豬瘟後，農業部下令2027年就要禁用廚餘養豬，這一聲令下，全台食品業都受到嚴重衝擊，最讓人擔心的就是學童的營養午餐。

黃國昌表示，他走了一趟雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了三十餘桶廚餘桶，這還是因為廠區空間夠大才可暫置幾天。中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信告訴他，桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。

黃國昌說，小店家如此，團膳業者更頭痛，因為過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3-4個小時，幾乎沒有時間休息。

黃國昌指出，沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置，幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題，且環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，明年呢？以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加5萬塊，環境部長彭啟明還預告未來廚餘處理費可能高達兩倍以上，每公噸上看8000元，成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。

黃國昌強調，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。他已經指示 台灣民眾黨立法院黨團立刻發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好解決研議，千萬不要瘦了學童、肥了通膨。

