廚餘禁令增團膳成本 民眾黨團促妥善處理流程配套

（中央社記者郭建伸台北9日電）中央將自民國116年全面禁止廚餘養豬，但處理廚餘成本回歸團膳業者，外界擔憂可能引發營養午餐漲價。民眾黨團今天指出，配套不良恐瘦了孩子的營養午餐，已發文請相關單位妥善處理廚餘禁令的流程與配套。

行政院院會4日通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到明年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬。

民眾黨團今天透過臉書表示，過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，未來養豬業不收廚餘，處理廚餘的成本全轉嫁團膳業者吸收；而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食，中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3到4個小時，幾乎沒有時間休息。

民眾黨團指出，若業者沒有辦法自送廚餘焚化，還得找地方暫置，幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議。

民眾黨團也指出，以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加新台幣5萬元，環境部長彭啓明還預告未來廚餘處理費可能高達2倍以上，每公噸上看8000元；成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。

民眾黨團指出，這不只是養豬戶與團膳業者的問題，全台餐飲業的清運處理與焚化成本不斷疊加下，恐引爆一波民生漲價；黨團總召黃國昌已指示黨團立刻發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的流程與配套，並盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處研議，千萬不要瘦了學童。（編輯：林興盟）1141209