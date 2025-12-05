廚餘禁令惹怒黑豬農 陳駿季：1年轉型期絕不延長

中央昨拍板民國116年全面禁廚餘養豬，須於明年底前完成轉型，引發黑豬農不滿，欲向行政院抗議。對此，農業部長陳駿季今表示，專案小組將透過育種改良、飼料研發、品牌行銷等策略協助維持黑豬產業。他強調，1年轉型期絕不會延長，有壓力大家會更積極，只要努力沒有不可能。

農業部長陳駿季5日表示，專案小組將透過育種改良、飼料研發、品牌行銷等策略協助維持黑豬產業。（蔡明亘攝）

陳駿季表示，會持續與豬農朋友想辦法維持整體黑豬產業，過去純粹使用廚餘，成本較低，對飼料化沒那麼在意，雖改用飼料後，成本變高，但在黑豬產業發展過程中，會組成專案小組導入技術和業者合作，從育種端啟動專案育種，引進快速生長的豬種，與台灣豬做育種改良。

廣告 廣告

陳駿季說，另也會加強飼料配方研發，有些豬農說7年前就用過，但當時純粹是用價格比較，且是少量的，現在需要更積極去測試。

陳駿季提到，短期內還會用品牌差異做黑毛豬品牌行銷，因前端生產成本較高，但後端的品牌若拉得出來，售價可用特定品牌行銷策略來拉抬價格，對農民來講，收入是穩定的，目前有完整輔導措施，未來團隊會跟黑毛豬養豬業者一起努力。

對於豬農認為轉型期僅1年，陳駿季直言「絕對不會再去延這個時間點」，其實是要大家一起努力，若都還有期待，1年後又可以再延長，在面臨轉型壓力時，大家會有更積極態度轉型。

另有豬農認為黑豬養不起恐改養白豬，陳駿季說，黑豬和白豬市場現在就有區隔，目前黑豬價格比白豬高，豬農本身會看自身利益，用經過改良的飼料，還有一些植物性的料源，這1年時間會盡可能讓業者積極轉型。他強調「只要努力沒有不可能」。

更多中時新聞網報導

MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約

何壽川：近60年來 AI精進化工成為永續推手

職安法增霸凌防治 最重罰百萬