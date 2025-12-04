廚餘禁令拍板 黑豬農怒被去化

行政院會4日拍板通過民國116年全面禁用廚餘養豬。圖為廚餘處理廠。（本報資料照片）

行政院會4日拍板通過民國116年全面禁用廚餘養豬，行政院長卓榮泰提出4點要求：防疫第一、去化無虞、輔導轉型及循環利用。卓揆另責成環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，過渡時期如仍有廚餘需進入焚化廠處理，應確保全國轉型最後期限，要在115年12月31日如期完成。

農業部指出，在明年一整年的轉型期間，若經地方政府同意，並符合「加強監控、落實稽查、法令完備」3要件，即可有條件使用廚餘養豬。而明年僅開放使用事業廚餘，廚餘養豬戶設置溫度與影像監視系統，使用裝設GPS車輛載運廚餘，地方政府可提前禁止。

農業部也祭出補助措施，緩衝期內直接轉型飼料養豬的豬農，可獲每頭豬3600元飼料補助費；期間內仍使用廚餘的業者，補助減半為每頭豬1800元。針對過去習慣以廚餘餵養的黑豬產業，農業部將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，作為廚餘替代使用。

對此，屏東縣政府昨表示，因來源較雜，決議在明年緩衝期也不使用「事業廚餘」，副縣長黃國榮指出，全縣目前有95場養豬場、約14萬頭豬，當中黑豬約10萬多頭，將建請中央協助黑豬產業轉型配套。

不過，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源指出，黑豬若沒吃動物性蛋白，會很難長肉，若硬要改成餵飼料，不僅飼養期會拖很長、成本增加，肉也不好吃，「政府硬要全面禁止廚餘養豬，沒有動物性蛋白就等於把黑豬也去化了。」他表示，全台黑豬農計畫5日串聯北上行政院陳情。

「吃完黑豬滷肉飯，莫忘黑毛豬產業！」桃園市副市長蘇俊賓4日在院會喊話日前到大園品嘗黑毛豬料理的卓揆，若全面飼料化，未來2至5年間，黑豬在國內市場的占比可能急速萎縮。提醒一次性或僅1年周期的支持，不足以引導黑毛豬產業完成完整轉型。