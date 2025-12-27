廚餘禁令衝擊大 苗縣養豬協會籲中央兼顧防疫與循環經濟

為推動養豬產業現代化與提升國產豬競爭力，苗栗縣養豬協會今舉辦114年建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫記者會，宣導台灣豬肉與地方品牌畜產品。（呂麗甄攝）

為推動養豬產業現代化與提升國產豬競爭力，苗栗縣養豬協會今舉辦114年建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫記者會，宣導台灣豬肉與地方品牌畜產品。針對近期非洲豬瘟引發的「禁用廚餘」爭議，縣長鍾東錦與立委邱鎮軍呼籲中央應採科學管理而非全面封殺，以避免造成環境負擔與產業衝擊，期盼在防疫與循環經濟間取得平衡。

苗縣養豬協會理事長廖秀紅表示，苗栗養豬已全面恢復，採現代化設施與科學管理，保障豬隻健康與食安，呼籲中央非洲豬瘟為個案，不應全面禁用廚餘，維持循環經濟與產業發展。（呂麗甄攝）

苗栗縣養豬協會理事長廖秀紅表示，協會舉辦記者會宣導「台灣豬」，強調自非洲豬瘟疫情以來，養豬產業已全面恢復，台灣豬肉供應穩定、安全。現代化養豬採水簾式畜舍、高架床等先進設施，透過科學管理與循環利用兼顧豬隻健康與食安。呼籲中央，非洲豬瘟只是個案，不應全面禁止廚餘利用，應以科學監督維持循環經濟與產業發展。

縣長鍾東錦（左三）表示，全面禁用廚餘將增加成本並衝擊社會支出，應採科學管理兼顧防疫、豬隻健康與循環經濟，並呼籲中央提供明確政策與配套措施。（呂麗甄攝）

縣長鍾東錦表示，全面禁止廚餘恐造成龐大成本，最終可能轉嫁至學校營養午餐與社會支出。以苗栗縣為例，每日廚餘量龐大，若完全列為事業廢棄物，清運與處理費用將非常可觀。他強調，廚餘仍可利用，只要採取科學化管理，例如「蒸煮處理」並調整營養配方，即可兼顧防疫與豬隻健康。透過改善飼料調配與處理方式，不僅能讓豬吃得好、活得快樂，也能提升豬肉品質，是符合循環經濟與生態天理的作法。呼籲中央提供明確政策與配套措施，讓地方政府及業者有合理管理方法，而非一刀切全面禁用，兼顧防疫安全、產業發展與環境永續。

立委邱鎮軍指出，中央政策若全面禁用廚餘，將影響地方與養豬業者，籲配套措施兼顧防疫、環境與產業，並提供合理輔導與補助保障產業穩定。（呂麗甄攝）

立委邱鎮軍表示，防疫過程中部分責任在中央部會間出現推諉，造成地方政府及業者困擾。他指出，苗栗縣已建置廚餘蒸煮中心，耗資上億元完成，但若中央政策單方面宣布全面禁用廚餘，將使地方與養豬業者面臨實際困難。

邱鎮軍強調，廚餘仍可用於堆肥、黑水虻養殖或生質燃料等循環利用，但必須同步有中央配套措施，才能兼顧防疫、環境管理與產業運作。呼籲中央在制定政策前，應充分考量地方實際需求，提供合理輔導與補助，避免造成地方困擾與業者生存風險。作為立法委員，他將全力支持地方政府與農民，保障養豬產業穩定，兼顧全民環境與食安福祉。

農業處副處長蔡政新指出，苗栗有277戶養豬戶，總飼養約5.8萬頭，其中廚餘養豬10戶、1.13萬頭。明年1月起至12月為廚餘養豬過渡期，已有3家養豬場安裝監控、溫控及GPS設備持續使用廚餘。苗栗以台灣黑豬為主，豬肉具特色風味，縣府期望中央評估後，過渡期結束仍能合理利用廚餘，兼顧防疫、安全與產業發展。

