廚餘禁令配套不足 民眾黨團憂：壓縮營養午餐品質、衝擊孩子

為防止非洲豬瘟，行政院宣布 2027 年禁用廚餘養豬。民眾黨立法院黨團今（9）日表示，黨團總召黃國昌今視察雙北最大的營養午餐團膳廚房，發現廚餘堆積，讓團膳業者相當頭痛，甚至有團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題，加上未來廚餘處理費成本增加等，恐壓縮營養午餐的質與量，衝擊到孩子。

民眾黨團指出，十月台中爆發第一起非洲豬瘟後，農業部下令 2027 年將禁用廚餘養豬。這一聲令下，全台食品業都受到嚴重衝擊，最讓人擔心的就是學童的營養午餐。一聲令下，全台食品業都受到嚴重衝擊，最讓人擔心的就是學童的營養午餐。

民眾黨團表示，黃國昌今視察雙北最大的營養午餐團膳廚房，外場就堆放了超過 30 桶廚餘，各地餐飲業廚餘大爆炸，這還是因廠區空間夠大，才可暫置幾天。

民眾黨團也引述中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信的說法，指桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。

民眾黨團提到，小店如此，團膳業者更頭痛，過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快送廚餘去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排 3～4 個小時，幾乎沒有時間休息。沒辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置，幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？

此外，陳明信也透露，有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題；且環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，明年呢？以一桶廚餘 200 公斤計算，一天處理 30 桶左右的成本就增加 5 萬塊，環境部長彭啟明還預告，未來廚餘處理費可能高達兩倍以上，每公噸上看 8,000 元。成本大幅增加下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。

民眾黨團強調，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。黃國昌已指示黨團發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好研議解決，千萬不要瘦了學童、肥了通膨。

