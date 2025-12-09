廚餘禁令 黃國昌警告：恐壓縮營養午餐品質
[NOWnews今日新聞] 10月台中養豬戶驗出非洲豬瘟後，農業部下令2027年就要禁用廚餘養豬。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（19）日痛批，農業部配套嚴重不足，已讓團膳業者、餐飲業者面臨廚餘無處可去的困境，處理費成本轉嫁，恐引爆一波民生漲價潮，更可能影響學童營養午餐的品質。他呼籲中央與地方儘速協調，避免政策落實前反而造成民生與食安危機。
民眾黨立院黨團指出，黃國昌走訪雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了30餘桶廚餘桶，這還是因為廠區空間夠大才可暫置幾天，中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信表示 ，桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。
黃國昌指出，小店家如此，團膳業者更頭痛，因為過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用；如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐 量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3至4個小時，幾乎沒有時間休息。
黃國昌表示，沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置，幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？陳明信還透露，有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題；且環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，明年呢？以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加5萬塊，環境部長彭啟明 還預告未來廚餘處理費可能高達兩倍以上，每公噸上看8000元。成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。
黃國昌認為，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。他已經指示民眾黨立院黨團立刻發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好研議解決，千萬不要瘦了學童、肥了通膨。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
國軍淪詐騙幫兇！馬祖官兵賣帳戶供詐團洗錢 立委籲強化金融教育
台北青年理想生活節7萬人參與！首創「實驗舞台」民間高手秀創意
海試狀況不斷！傳「海鯤號」6部主機僅4部能動 台船澄清回應了
其他人也在看
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 236
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單
特斯拉執行長馬斯克在社群軟體X首度對外描繪太空AI藍圖，擬透過衛星集群與月球工業基地掀起次世代算力革命浪潮，並以太空中源...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
新聞眼／綠能弊案叢生 蔡英文難辭其咎
前總統蔡英文任內力推能源轉型，近期她兩度發文都是劍指能源政策，先呼籲能源轉型應理性務實，避免受政治影響，前天再發文稱光電因個案遭汙名化，建議光電政策再進化。蔡此舉被藍營解讀是對賴清德總統綠能政策「下指導棋」，特別是蔡英文卸任後一向低調，但如今大動作發文，箇中原因耐人尋味。聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 21
Pocky巧克力棒有異味啟動回收 食藥署清查台灣2款產品受影響
日本零食大廠格力高（Glico）昨在日本宣布回收旗下多款巧克力商品，我國食品藥物管理署今（9日）說明，經查我國邊境報驗紀錄，共有4家輸入業者曾進口相關產品，涉及2項品項、總重量約2197.66公斤，已要求業者配合日本原廠啟動回收。食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，此案屬於日本業者自主回收案件，主要是原自由時報 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
新北跟進！2027年全面禁廚餘養豬 雙北明年起家戶廚餘「不再分類」
即時中心／徐子為報導行政院拍板2027年起全面禁止廚餘養豬。台北市政府環保局昨表示，現行回收採養豬、堆肥廚餘2類，未來將取消；新北市跟進北市，新北環保局今（7）日表示，未來將配合中央政策調整廚餘清運方式，如果屬於家戶廚餘，清潔隊會協助載運，若是事業廚餘要求委託合格清除業者處理。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不滿綠能因個案遭汙名化！蔡英文籲不分藍綠強力肅貪：我不能容忍
[Newtalk新聞] 民進黨政府為推動再生能源占比，以實際能源轉型目標，積極建置太陽能光電。前總統蔡英文表示，如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，進而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益；為確保台灣的能源安全，維持產業國際競爭力，光電政策的修正，需要邁向2.0再進化。 蔡英文7日晚間在臉書發文寫道，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，台灣3個主要政黨，都曾提出2030年再生能源發電占比要達到30%的目標。立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電過程也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，導致台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。 蔡英文指出：「面對負面的衝擊，我認為應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。我也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境。」 蔡英文強調，如果因為少數個案使得光電產業遭到污名化而停止發展綠能，將與全球趨勢背道而馳，扼殺的是台灣共同的經濟利益。為了確保台灣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 43 分鐘前 ・ 18
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 51
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 2 小時前 ・ 187
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 511
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 193
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 8