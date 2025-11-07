廚餘禁止養豬 中市府將輔導清運車加裝GPS

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘養豬，台中市環保局今天表示，將輔導並協助中市再利用養豬場清運車輛裝設GPS追蹤系統，以追蹤廚餘清運流向。

非洲豬瘟中央災害應變中心宣布今天零時起恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，環保局說明，目前仍禁止廚餘養豬，為確認台中市各養豬場能遵守防疫規定，防止違法使用廚餘餵食，市府持續加強查核廚餘再利用養豬場。

環保局表示，市府以較環境部更嚴格的方式執行查核，每天以人盯場、人盯桶的做法，執行視訊稽查確認飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，並實施錄影建檔管制；同時配合部分解封，依環境部訂定的稽查計畫，加嚴以每場2週1次頻率查核，並參照環境部後續稽查作滾動式調整。

環保局指出，如查有違規情形，將會同市府農業局現場查核，確認違規者依動物傳染病防治條例、飼料管理法及廢棄物清理法規定，分別處最高100萬元及300萬元罰鍰，另廚餘禁止養豬期間如有未遵守者，一經查獲將依防疫規定廢止其再利用許可文件。

環保局補充，目前法規並沒有規定廚餘再利用養豬場清運車輛需安裝即時追蹤系統（GPS），環保局將輔導並協助台中市再利用養豬場清運車輛裝設GPS追蹤系統，以追蹤廚餘清運流向。

對於同意加裝GPS的養豬場，環保局表示，將派員至現場免費安裝，裝設期間的維護及使用也全程免費，加裝後並加發新台幣1000元獎勵，攜手業者共同全力防堵疫情傳播風險。（編輯：謝雅竹）1141107